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"Auguri alla presidentessa eletta grazie alla perfetta organizzazione del comitato di Torre Pedrera"


Stefano Benaglia: “Forum urbano di Viserba, la sfida è aumentare le presenze”


11 Maggio 2025 / Redazione
LA LETTERA, Politica

Visto che alcune testate mi hanno citato nei loro articoli di cronaca sul forum urbano di Viserba, condivido alcune considerazioni in merito all’assemblea di venerdì sera.

La prima è che l’elezione della presidentessa è merito di un’organizzazione impeccabile da parte del comitato turistico di Torre Pedrera e di una parte politica rispondente alla lista civica Jamil. L’abilità di portare ad iscriversi al forum e a votare in massa la propria candidata è risultata la mossa vincente. Era presente tutto il comitato e i due consiglieri comunali di riferimento. Sarà da valutare il futuro che si prospetta dopo questa elezione e capire se la partecipazione era solo ai fini della votazione o se sarà un vero movimento all’interno del forum. La mia candidatura non era prevista ma è nata in maniera inaspettata durante l’assemblea, richiesta da alcuni conoscenti. Ho accettato con felicità e ho partecipato alla votazione con la consapevolezza della sconfitta, vista appunto l’organizzazione portata in assemblea. Alla neo presidentessa faccio i miei auguri e i miei complimenti e ringrazio le 16 persone che mi hanno votato.

La seconda considerazione è proprio sulla partecipazione all’assemblea. Una cinquantina di partecipanti, dove la stragrande maggioranza erano appunto di Torre Pedrera, pochissimi di Viserbella, molto pochi di Viserba. Per la proporzione tra presenti e residenti è sicuramente da apprezzare Rivabella, con la rappresentanza sia del comitato turistico sia del comitato per la salute e l’ambiente. La serata ha certificato che esiste un problema profondo di impegno civico e comunitario, in quanto questo strumento servirebbe proprio a far partecipazione e vita politica, ma così non è stato se consideriamo le persone potenzialmente coinvolte nel nuovo quartiere. La prima sfida che si prospetta alla direzione del forum è quella di aumentare le presenze alle riunioni.

Terza considerazione più di natura tecnica. I due correttivi al disciplinare che ho proposto sono stati uno bocciato e uno modificato in forma unitaria dall’assemblea. Ho richiesto di mettere un obbligo di convocazione dei forum con cadenza mensile e dopo una discussione democratica si è arrivati ad un emendamento, largamente condiviso quasi a maggioranza assoluta, di limitare ad un massimo di 2 mesi il tempo tra un’assemblea e l’altra, obbligando la presidenza a convocare in questo modo un numero minimo di incontri in un anno. È stato un bel momento di democrazia. La mia seconda mozione, bocciata dall’assemblea, riguardava l’abbassamento del quorum necessario per rendere valida l’assemblea portando la percentuale dal 25% al 15% degli iscritti. Valutando che tutti posso iscriversi senza obbligo di partecipazione, il rischio è di una facile paralisi del forum se e quando le iscrizioni diventeranno un numero importante. Il tempo dirà se avevo ragione o torto.

In conclusione sottolineo come lo strumento dei forum sia molto importante e decisamente rivoluzionario, ma richiede un investimento da parte dell’amministrazione comunale e di tutti i portatori di interessi della società civile che sia orientato alla partecipazione attiva e fattiva alle riunioni. Vedremo.

Stefano Benaglia

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