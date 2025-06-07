Stefano Benaglia: “Nemmeno se avere la tessera del PD fosse di per sé una colpa”

È spiacevole ma non inatteso l’attacco che ho ricevuto da Andrea Turci e da Roberto Urbinati. Il dottor Urbinati non lo conosco di persona ma mi viene da pensare che, visto il suo essere stato assessore del comune di Rimini è quindi, in qualche modo, responsabile della situazione di oggi, anche se ne ha fatto parte per un breve tratto della sua vita e di quella della città.

Ad Andrea Turci vorrei solo ricordare quando un anno fa è venuto a trovarmi per conoscermi e capire il mio lavoro, che dura dal 2013, sul territorio. Mi sono reso disponibile ad aiutare ad organizzare eventi e feste, oltre che parlare di politica. Poi con il tempo ci siamo divisi, lui in tre differenti partiti in poco meno di un anno, io con la mia sola tessera del PD, come se questo fosse di per sé una colpa, a scrivere Caro Diario e a seguire le iniziative sul territorio.

Fa sorridere come il motivo della discussione tra noi sia stata la visione opposta della vita democratica: Turci voleva che il suo comitato con 30-50 iscritti contasse più di un consigliere comunale eletto dai cittadini. Una visione distorta della realtà dei fatti, dove i Padulli vengono dipinti come il Bronx degli anni ’70 e lui unico paladino incompreso in grado di arginare la deriva anarchica del suo quartiere. Non funziona così e se la critica vale per i nostri governanti, deve valere anche per i nostri collaboratori. La libertà di espressione è garantita dalla costituzione prima e dalle regole interne del coordinamento, da cui il comitato Padulli è uscito e Rimini Sud non è mai appartenuto.

Stamattina ho scritto di battaglie bislacche, direi che l’ingegner Turci mi ha regalato pubblicamente la conferma.

Stefano Benaglia