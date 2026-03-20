“StraRiccione”, al via la 46esima edizione: quest’anno anche la 10 km non cronometrata

Tutto pronto per domenica 29 marzo, quando la StraRiccione tornerà in città. La storica corsa su strada giunta alla 46esima edizione. La manifestazione attraverserà e colorerà il lungomare e le vie cittadine in una giornata di primavera dedicata all’energia e al movimento, trasformando la città in una grande festa dello sport. Organizzata da Podismo Riccione in collaborazione con la Polisportiva Riccione e il Comune, l’iniziativa si distingue per essere aperta a tutti, dagli atleti professionisti agli amatori. Il programma prevede, infatti, sia la corsa competitiva 10 chilometri omologata Fidal nazionale inserita nel calendario Corri Romagna 2026, sia la gara non competitiva cronometrata di 10 chilometri e la camminata ludico motoria di 5,5 chilometri.

La grande novità dell’edizione 2026 è proprio l’apertura della 10 chilometri nella versione non competitiva cronometrata anche ai corridori non tesserati Fidal e non iscritti a società sportive. Tutti i partecipanti avranno così l’occasione di vivere l’esperienza di una gara ufficiale: il pettorale includerà, infatti, un chip per il cronometraggio del tempo e, al traguardo, ogni atleta riceverà la medaglia celebrativa. Nel pacco gara sarà inoltre presente la t-shirt tecnica dell’evento.

La StraRiccione 2026 si conferma un evento di richiamo nazionale, capace di attrarre un numero crescente di partecipanti anche da fuori regione. Le iscrizioni già registrate evidenziano una forte partecipazione di società sportive provenienti da Marche e Abruzzo, che andranno ad aggiungersi alle numerose adesioni dei club locali. Oltre alla grande partecipazione popolare, la manifestazione eleva il proprio profilo tecnico grazie alla presenza di atleti di ottimo livello, attratti da un percorso veloce e performante. L’evento consolida così il trend di crescita degli ultimi anni: dei 900 pettorali complessivi messi a disposizione per la 10 chilometri, la disponibilità residua è ormai limitata, con le iscrizioni alla gara che si avvicinano al sold out con largo anticipo.

La partenza è prevista domenica 29 marzo da piazzale Ceccarini alle 9:30, con ritrovo dalle 7:30. Il traguardo è posto di fronte al Palazzo del Turismo. Alcuni tratti del percorso che interessano i viali cittadini saranno chiusi al traffico per il periodo di svolgimento della corsa. La partenza e l’arrivo sono in programma nel tratto pedonale di viale Dante (piazzale Ceccarini) di fronte al Palazzo del Turismo. I partecipanti alla StraRiccione raggiungeranno il porto canale, imboccheranno poi viale Parini e proseguiranno sulla pista ciclabile del Lungomare della Libertà, prima, e della Repubblica, poi, in direzione sud. La gara, da piazzale Roma, proseguirà con un circuito su viale Torino (che sarà chiuso al traffico nel tratto compreso tra viale Da Verrazzano e viale Sangallo). La competizione proseguirà su viale Bramante dove si svolterà per immettersi su viale Colombo (chiuso al traffico). Gli atleti percorreranno poi i viali San Martino e Gramsci, fino a viale Rismondo. Da qui si immetteranno di nuovo sulla ciclabile per percorrere il secondo giro, fino al traguardo in piazzale Ceccarini davanti al Palazzo del Turismo.

Lungo le strade percorse dalla gara saranno garantiti gli attraversamenti agli incroci dai volontari e dalla Protezione civile. La viabilità verrà gestita dagli agenti della Polizia locale del Comune di Riccione.

La partecipazione alla gara agonistica è riservata agli atleti dai 16 anni in su tesserati Fidal, ai possessori di Runcard o Runcard-Eps (dai 20 anni con certificato medico agonistico) e agli atleti stranieri iscritti a club affiliati alla World athletics.

Le iscrizioni, individuali o per gruppi misti, possono essere effettuate online sul sito Endu entro le ore 24 di mercoledì 25 marzo 2026. Le iscrizioni dell’ultima ora saranno possibili il giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza.

È inoltre prevista la partecipazione di atleti con stroller, con partenza fissata alle 9:20, prima della gara competitiva.

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono effettuate tramite un chip attivo integrato nel pettorale di ogni atleta.

Come di consueto, sono previsti premi per gli atleti e le società partecipanti, oltre a un premio di partecipazione per tutti gli iscritti.

Iscrizioni online alla gara competitiva 10 chilometri omologata Fidal, alla gara non competitiva cronometrata di 10 chilometri, alla camminata ludico-motoria di 5,5 chilometri: https://www.endu.net/it/events/strariccione/