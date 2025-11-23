“Studiare è un diritto, non un lusso: ma in Italia lo sta diventando”

“C’è un grave problema di accessibilità allo studio e la situazione sta peggiorando. La tematica è stata sollevata, ancora una volta, dal quotidiano La Stampa, che ha analizzato quante famiglie italiane si indebitano nel tentativo di far studiare i propri figli.

Partiamo da una premessa senza la quale qualsiasi discorso sulla scuola non ha valore: il diritto all’istruzione è sancito dalla nostra Costituzione. L’articolo 34 infatti recita: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Ma a cosa serve questa premessa? Serve perché in Italia studiare costa sempre di più e, in un periodo storico in cui il potere d’acquisto delle famiglie continua a essere eroso dall’inflazione e dalle retribuzioni ferme, l’unica via percorribile sembra essere il ricorso al credito per coprire le spese legate alla formazione. Già questo basterebbe per capire che l’attuale situazione è, a tratti, anticostituzionale.

Secondo i dati raccolti da Facile.it e Prestiti.it, riportati da La Stampa, negli ultimi dodici mesi i prestiti personali destinati a scuola, università e corsi di formazione hanno superato i 370 milioni di euro. Un dato che è anche in aumento del 15% rispetto all’anno precedente.

Oltre all’incremento della richiesta totale, i dati ci mostrano come ci sia un altro parametro non indifferente da tenere in considerazione. Aumenta infatti anche l’importo medio richiesto, che oggi si aggira intorno ai 7 mila euro. Anche se il capitolo “istruzione” rimane ancora marginale rispetto alle motivazioni che spingono gli italiani a indebitarsi, consideriamo anche i mutui e tutti gli altri prestiti, è indubbio che questo sia in crescita. Dall’analisi dei dati dei due portali possiamo dire che rappresenta ormai il 4% del totale delle richieste di finanziamento.

Non sono dati del tutto nuovi e non è una situazione esplosa da un momento all’altro. Già nel 2024 l’Osservatorio Findomestic aveva evidenziato un quadro preoccupante: oltre un terzo delle famiglie italiane aveva dovuto chiedere un sostegno per le spese scolastiche dei figli. Tra queste, il 5% aveva acceso un prestito vero e proprio, mentre un altro 31% era stato costretto a intaccare i risparmi o a rivolgersi a parenti e amici. Un’indagine dell’Osservatorio sguardi familiari di Nomisma, sempre del 2024, aveva aggiunto un ulteriore elemento: il 28% delle famiglie era stato costretto a ridurre le spese per l’istruzione. Un segnale, questo, che il caro-scuola rappresenta una voce ormai ingestibile per molti nuclei familiari.

A leggere l’analisi de ‘La Stampa’, anche grazie ad un sondaggio curato da Alessandra Ghisleri, si vede come quasi la totalità degli intervistati temesse una nuova “stangata” per le spese di istruzione. Stangata che viene confermata anche dai dati dell’Osservatorio Moneyfarm, secondo i quali il costo della scuola dell’obbligo è aumentato del 14% in due anni, passando da 21.696 euro del 2022 agli attuali 24.757 euro. Una cifra che comprende tasse di iscrizione, mensa, doposcuola, libri, corredo scolastico e cancelleria. E le spese variano in base al reddito e all’età dei figli, crescendo sensibilmente con il passaggio alle scuole superiori e raggiungendo cifre vertiginose quando si arriva all’università.

Con un quadro del genere, non deve sorprendere che molte famiglie cerchino strategie per risparmiare. Un’indagine di Altroconsumo ha infatti rivelato che circa una famiglia su tre acquista i testi scolastici solamente di seconda mano. Allo stesso tempo, Federconsumatori ha segnalato come, nonostante l’intervento dell’Antitrust, i prezzi dei libri di testo siano calati solo parzialmente, rimanendo elevati soprattutto per le prime classi delle scuole medie e superiori.

Ma se la situazione è quella delineata, quanto spende l’Italia in istruzione? Per capirlo abbiamo due vie che però sembrano essere in contrapposizione: ascoltare le parole del Ministro Valditara o leggere altri dati pubblicati contestualmente alle sue dichiarazioni.

Il 27 agosto scorso, ospite al Meeting di Rimini organizzato dal movimento cattolico Comunione e Liberazione, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha dichiarato che “il finanziamento statale della scuola italiana non è assolutamente inferiore a quello di tanti altri Paesi europei”.

Ma è veramente così?

A leggere i dati Eurostat pare proprio di no. Secondo gli ultimi dati disponibili infatti, se si guarda al Pil, gli investimenti italiani in scuole e università valgono il 3,9%. La media europea è del 4,7%. La nostra quindi è la terza percentuale più bassa tra tutti i Paesi membri dell’Unione europea, davanti solo a Romania (3,4%) e Irlanda (2,8%).

Le percentuali degli altri “grandi” Paesi? In Francia si spende il 5%, in Germania il 4,5% e in Spagna al 4,2%. Spendere di più però, non è un investimento a fondo perduto. Ce lo dice Openpolis e i numeri parlano chiaro: dove si spende di più per la scuola, gli studenti imparano meglio. L’ultima rilevazione Ocse-Pisa 2022, che misura le competenze di quindicenni di tutto il mondo, mostra un legame evidente tra investimenti in istruzione e livello di apprendimento.

In cima alla classifica europea si conferma l’Estonia, con un punteggio medio di 510 in matematica e una spesa pubblica per l’educazione pari al 5,8% del Pil, la terza più alta dell’Unione. Subito dopo c’è la Svizzera, che pur non essendo un Paese Ue, destina oltre il 5% del suo Pil all’istruzione e supera anch’essa quota 500 nei test. Seguono Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Danimarca e Polonia, tutti con risultati vicini ai 500 punti. Insomma, dove l’educazione è considerata un investimento e non una spesa, i risultati si vedono. Sul fronte degli aiuti diretti poi, Eurostat stima che i governi europei spendano mediamente 533 euro per alunno, mentre in Italia ci si ferma a 257 euro.

Questo vale per le primarie e secondarie, mentre c’è un quadro diverso per gli universitari, che beneficiano di sostegni maggiori. L’Italia infatti spende 2.578 euro per studente, un investimento decisamente maggiore rispetto alla media UE che è di 1.766 euro. Tuttavia, questo vantaggio si accompagna a un progressivo aumento delle tasse universitarie per chi non rientra nelle agevolazioni, con importi che sono particolarmente alti nel Nord-Ovest.

Anche se andassimo ad analizzare fonti diverse, il quadro generale a livello europeo non sarebbe incoraggiante. L’ultimo rapporto Investing in Education 2025 della Commissione UE infatti dice che l’Italia destina all’istruzione appena il 7,3% della spesa pubblica, contro una media europea del 9,6%.

E quindi, se la spesa cresce e gli investimenti statali scarseggiano, la conseguenza è il ricorso delle famiglie ai prestiti sempre più in rapida espansione. L’abbiamo visto con i dati rilasciati dai due portali online ma ne abbiamo conferma anche leggendo l’analisi Inclusione finanziaria e microcredito 2024 di Banca Etica e della Rete italiana di microfinanza. I finanziamenti richiesti dagli studenti sono più che raddoppiati: da 59 milioni nel 2022 a oltre 139 milioni nel 2023. Le domande accolte sono passate da 5.568 a 7.427 e l’importo medio erogato ha raggiunto i 18.732 euro.

Nonostante questi numeri siano in crescita, solamente l’1% degli studenti italiani ricorre effettivamente a un prestito per lo studio: un valore in linea con la Francia, ma molto più basso rispetto alla Spagna (5%), alla Germania (12%) e ai Paesi del Nord Europa, dove oltre la metà degli studenti finanzia gli studi con il credito.

In Italia noi avremmo anche la possibilità del cosiddetto “prestito d’onore”, che però non è mai decollato del tutto. Il Fondo per il credito agli studenti meritevoli, creato nel 2010 con 20 milioni di euro e gestito da Consap, in quindici anni ha attivato meno di 2.500 garanzie. Un numero irrisorio se si pensa ai quasi due milioni di universitari nel Paese.

Il presidente di Consap, Sestino Giacomoni, ha ammesso nel dicembre scorso a Montecitorio che il progetto “non ha funzionato” e da qui l’idea di rilanciarlo raddoppiando l’importo massimo finanziabile da 25 a 50 mila euro, e fino a 70 mila per chi studia all’estero. Il provvedimento, però, a inizio settembre era ancora fermo al Ministero dell’Economia, in attesa della firma di Giancarlo Giorgetti.

Intanto tutto resta come prima: prestiti da 3 a 25 mila euro, rimborsabili in 3-15 anni, con garanzia pubblica al 70% e requisiti di merito (almeno 75/100 alla maturità o 100/110 alla laurea). Le banche aderenti sono 32, ma la domanda è minima.

Fuori dal circuito statale invece, ci sono alcuni istituti bancari che hanno provato a muoversi da soli. Intesa Sanpaolo ha finanziato in otto anni 50 mila studenti con oltre un miliardo di euro in prestiti d’onore. Unicredit offre fino a 27.700 euro, Banca Sella arriva a 50 mila per master e spese di alloggio, con periodi di sospensione fino a tre anni dopo la laurea.

Come abbiamo visto però, in Italia solo l’1% degli studenti ricorre al credito per lo studio, contro il 12% in Germania e oltre il 50% nei Paesi nordici. Consap punterebbe a coinvolgere 200 mila giovani, ma finché il decreto non sarà operativo il fondo rimane fermo, simbolo di un diritto allo studio che, ancora una volta, si ferma sulla soglia dei buoni propositi.

In un Paese in cui il costo dell’istruzione cresce senza che gli investimenti pubblici tengano il passo, sempre più famiglie e studenti vedono nel prestito non una scelta, ma una necessità.

Una situazione che mette in evidenza il nodo di fondo: l’istruzione, diritto costituzionale e bene comune, rischia di diventare un lusso accessibile solo a chi può permetterselo.”

Giulio Gherardo Starnini Docente presso la Scuola Media Bertola di Rimini, della Gilda degli Insegnanti