Sul dorso di Biancone per liberare Babbo Natale da Covid-man

Orchi cannibali, lupi pedofili, bambini abbandonati nel bosco dai genitori, matrigne diaboliche che assoldano killer per strappare il cuore alle figliastre, streghe bruciate vive nelle stufe… A mio sommesso avviso le vecchie favole dovrebbero essere vietate ai minori. E’ per questo che, ad uso e consumo dei nipotini, mi sono inventato quattro anni fa, ai tempi del Covid, un cavallo bianco alato che, chiamato dal mio cellulare, atterrava sulla nostra terrazza e ci prendeva tutti in groppa per poi decollare verso un moderno mondo della fantasia. Allo sviluppo delle varie storie, vissute in tempo reale, collaboravano tutti dando voce,di volta in volta, ai vari personaggi.

Fu a metà dicembre del 2021 che decidemmo di farci trasportare da Biancone al Polo Nord per far visita a Babbo Natale che, come è noto, vi risiede da sempre, in compagnia delle sue fide renne. Atterrati nel suo castello, scoprimmo con orrore che il simpatico vecchione (una delle mie migliori interpretazioni) era stato catturato e imprigionato su una torre da Covid-Man, (uno schifoso mostriciattolo verde a forma di palla con aculei) fermamente deciso a impedirgli di recapitare i suoi doni ai bambini.

Al fine di superare i diabolici sbarramenti e trabocchetti messi in opera dal mostro, i nipotini decisero di chiamare in soccorso, sempre tramite il mio cellulare, i loro supereroi preferiti. Grazie ai quali, attraverso magie, trucchi e sotterfugi inventati e applicati sul momento per superare ogni ostacolo, Babbo Natale venne liberato. Lo vedemmo partire come un razzo a bordo della sua slitta aerea zeppa di regali verso i caminetti di tutto il mondo mentre Covid-Man, tramortito dopo una lunga lotta grazie a una magia di Harry Potter, veniva legato come un salame con le strisce uscite dalle dita di Spiderman e trascinato in volo da Peter Pan e Campanellino sulla punta di un iceberg.

Bene. Come comunicato dal Telegiornale, Mago Vaccino (cui tempestivamente avevamo comunicato latitudine e longitudine dell’Iceberg) sbattè il maledetto mostriciattolo nella ‘zona fantasma’, quella fuori dallo spazio e dal tempo dove vengono confinati per sempre i criminali di Kripton, il pianeta natale di Superman.

Beh, da allora sono passati 4 anni…

E sapete com’è quando i bambini diventano ragazzini… Hanno tutti il cellulare ma hanno perso il numero di telefono di Biancone.

Io però ci salgo ancora, da solo.

Magari per andare a trovare l’Uomo Mascherato nella caverna del Teschio quando fa festa assieme ai pigmei Bandar e alla Pattuglia della Giungla.

Buon Natale a tutti!

Giuliano Bonizzato