TechCare Expo Rimini, arriva la ministra Locatelli: “Passare dall’assistenza alla valorizzazione delle persone”

Al TechCare Expo di Rimini arriva anche la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per la seconda e ultima giornata di TechCare del nuovo evento organizzato dal Gruppo Maggioli dedicato al futuro della cura, dell’assistenza e dell’inclusione per la disabilità e la fragilità attraverso le innovazioni tecnologiche.

“Occasioni come queste dovrebbero essere moltiplicate all’infinito – spiega la miinistra – per consentire a operatori sanitari, istituzioni, amministrazioni, imprese e terzo settore di avere un confronto diretto, uno scambio prezioso per chiunque si occupi di disabilità e fragilità. Occorre un cambio di passo sia a livello di investimenti che a livello culturale: il diritto di tutti al godimento di una vita piena, dal punto di vista lavorativo, sociale, ricreativo, culturale. Passiamo dall’assistenza alla valorizzazione delle persone” – conclude Locatelli.

La ministra ha visitato le aree espositive delle 70 aziende presenti nell’Area Expo, soffermandosi in particolare in quella dedicata all’ospitalità e al design inclusivo e al progetto delle rampe LEGO per abbattere le barriere architettoniche ideate da Enrico Balestro, giovane nello spettro autistico che assieme a Nicola Barzon, Ludovico Lancia, Enrico Ortile e Alessandro Padrin del Talents Lab promuove la raccolta di mattoncini usati in diversi Comuni del Veneto per realizzare le rampe colorate “per illuminare tante disabilità che spesso sono in ombra, nel grigiore, dimenticate”.

La Fiera di Rimini diventerà la prima struttura in Emilia-Romagna a possedere una di queste rampe, per accendere l’attenzione sulle potenzialità della disabilità e sui talenti da cogliere e valorizzare in ambito lavorativo.