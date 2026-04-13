TEDx Viserbella fa il pieno: oltre 100 persone per la terza edizione

Si è conclusa la terza edizione di TEDx Viserbella, andata in scena ieri sera, 9 aprile, presso l’Oxygen Lifestyle Hotel di Viserbella. Oltre 100 persone hanno riempito la sala.

Il tema scelto per questa edizione — “È impossibile! Finché qualcuno non ci è riuscito” — ha fatto da filo conduttore a una serata intensa, capace di mescolare emozione e riflessione, storie personali e visioni collettive.

Sul palco si sono avvicendati sei relatori riminesi d’eccezione: Giuseppe Carpi, Alessandro Maestri, Riccardo Sirri, Claudio Ceccarini, Samuele Ramberti e Luca Randi. Ognuno ha portato una storia diversa, ma tutte accomunate da un denominatore comune: la capacità di trasformare un’intuizione locale in una visione capace di viaggiare lontano, nel mondo e nel tempo. Racconti di crescita economica e personale che si riflettono nella vita dei territori, dimostrando che ciò che sembra impossibile spesso lo è solo fino a quando qualcuno decide di provarci davvero.

A guidare il pubblico attraverso la serata è stato Stefano Benaglia, uno degli organizzatori e moderatore dell’evento.

TEDx Viserbella è nato nel 2024 da un’idea della Cooperativa Pixel e della Pro Loco di Viserbella, con l’ambizione di portare nella piccola frazione riminese la potenza di un format riconosciuto a livello internazionale. In tre edizioni, quell’ambizione si è trasformata in realtà: un evento con licenza TED globale che racconta storie locali con respiro universale.

TEDx Viserbella tornerà anche nel 2027.