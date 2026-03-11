Tentano il colpo in banca e poi rapinano una farmacia: presi in poche ore

Una rocambolesca indagine lampo ha permesso di arrestare, nella serata di martedì, i due malviventi ritenuti gli autori di una tentata rapina in una banca di San Marino e di una rapina ai danni di una farmacia di Villa Verucchio. A finire in manette sono stati due uomini foggiani di 36 e 48 anni, arrivati in Romagna nella mattinata con la loro vettura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo a mettersi in luce è stato il più giovane. Appena arrivato a Rimini avrebbe infatti rubato uno scooter, facendo perdere subito le proprie tracce. Quel mezzo sarebbe poi stato utilizzato dalla coppia per i colpi messi a segno nel pomeriggio.

Intorno alle 16 i due si sono presentati davanti a una banca di Gualdicciolo, nella Repubblica di San Marino. Con il volto coperto, uno con un casco e l’altro con un passamontagna, hanno tentato di forzare la porta d’ingresso utilizzando un piede di porco. I dipendenti dell’istituto di credito si sono però accorti di quanto stava accadendo e hanno immediatamente dato l’allarme, costringendo i due a scappare.

La Gendarmeria sammarinese si è lanciata all’inseguimento fino al confine con l’Italia, informando nel frattempo i carabinieri dei malviventi in fuga. Le ricerche erano appena partite quando la coppia è ricomparsa poco dopo.

Intorno alle 17.40 i due sono entrati in azione alla farmacia Foschi di Villa Verucchio. Sempre con il volto coperto da casco e passamontagna, sono entrati armati di pistola minacciando i dipendenti. Mentre uno dei due teneva il personale sotto tiro, il complice ha svuotato due casse del negozio, impossessandosi del denaro.

Ottenuto il bottino, entrambi sono fuggiti di nuovo in sella allo scooter rubato. Anche in questo caso è scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto raccogliendo le prime descrizioni dei rapinatori.

La svolta è arrivata dalla sala operativa della Questura di Rimini. Un agente si è ricordato che proprio quella mattina era stata denunciata la sottrazione di uno scooter identico a quello utilizzato dai rapinatori. Nella denuncia il proprietario del mezzo aveva anche allegato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che ritraevano il ladro.

La descrizione è stata subito diramata a tutte le pattuglie impegnate nelle ricerche. Una volante, durante un controllo nei pressi del centro commerciale Le Befane, si è imbattuta in un giovane perfettamente compatibile con l’identikit: il 36enne foggiano. Con lui c’era una seconda persona, poi identificata nel 48enne.

Entrambi sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Nelle tasche del più giovane gli agenti hanno trovato lo scontrino dell’acquisto di una pistola giocattolo e di un passamontagna, un dettaglio che ha fatto scattare immediatamente un campanello d’allarme.

Nel frattempo gli investigatori hanno individuato anche l’auto con cui i due erano arrivati dalla Puglia. La perquisizione del veicolo ha permesso di trovare il casco e il passamontagna utilizzati per la rapina, ma soprattutto le casse della farmacia con ancora all’interno il denaro rubato.

Per i due uomini sono quindi scattate le manette con l’accusa di rapina. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere dei Casetti, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida.