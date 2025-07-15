Tentato omicidio a Rimini in stazione, 53enne arrestato e 48enne operato d’urgenza

Tentato omicidio nella serata di ieri in Piazzale Cesare Battisiti a Rimini, vicino alla stazione a pochi passi dal Bike Park. La vittima è un 48enne originario della Puglia colpito con un coccio di vetro al collo da un 53enne originario del Marocco irregolare sul territorio italiano.

La violenta aggressione sarebbe avvenuta dopo una discussione – pare – avvenuta tra i due per futili motivi.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni: ha subito una lacerazione da taglio del collo con un abbondante perdita di sangue. Motivo per cui è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale “Infermi”, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento per lesione della vena giugulare, per poi essere intubato. Al momento la sua prognosi è riservata.

Dagli elementi emersi in fase di indagine è emerso che la vittima, prima di essere ricoverata aveva spiegato gli agenti intervenuti che il suo aggressore era un conoscente.

È stato lui, il 48enne a indicarlo, in piazzale Cesare Battisti, agli agenti di polizia intervenuti. L’uomo è stato arrestato ed è in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Il 53enne ha numerosi precedenti e ha trascorsi in carcere.

Sul caso indaga la Polizia di Stato coordinata dal pm di turno Davide Ercolani.