“Tonia Sauro Cocktail Competition 2026” tra gli istitui alberghieri: romagnoli al terzo posto

L’aula magna dell’ISISS Tonino Guerra di Novafeltria ha ospitato, il 21 marzo scorso, la quinta edizione del prestigioso concorso interregionale “Tonia Sauro Cocktail Competition 2026”. Un evento che, con rinnovato entusiasmo e profonda dedizione, celebra la memoria della Prof.ssa Tonia Sauro.

L’iniziativa, organizzata con passione e meticolosa cura da tutti i docenti, dal Dirigente Scolastico Dott. Francesco Tafuro e dal marito Nicola Dimatteo si è confermata un appuntamento di grande valore formativo e soprattutto, di significativo impegno benefico.

La regia impeccabile del Direttore Artistico Spiridione Ripaldi, coadiuvato dalla sapiente conduzione di SarcyDj e dalla regia attenta dei Proff. La Penta e Bruno, insieme al prezioso lavoro di tutto il team docente dell’indirizzo enogastronomico, ha reso l’evento un successo sotto ogni punto di vista.

Dieci talentuosi studenti degli Istituti Alberghieri della Romagna, Toscana, Veneto e Marche si sono sfidati in una competizione avvincente e ricca di creatività: l’Alberghiero “Malatesta” di Rimini, il “Savioli” e la scuola di ristorazione “Ial” di Riccione, il “T.Guerra” di Cervia e Novafeltria, il “G. Vasari” di Figline e Incisa Valdarno, l’alberghiero S. Marta di Pesaro, il Vergani- Navarra di Ferrara, il Carlo Urbani di Porto S. Elpidio ed infine l’istituto Alberini di Treviso. Le loro abilità sono state valutate da una giuria di esperti del settore Food & Beverage di livello internazionale, garanzia di un giudizio competente e imparziale.

La giornata è iniziata con un importante seminario formativo tenuto dai Vigili del Fuoco del Comando di Rimini a cura dell’Architetto Cesare Testi sulla “Prevenzione e sicurezza nei locali”.

A seguire, un sentito saluto della Dott.ssa Alice Parma , Consigliere Regionale dell’Emilia-Romagna, che ha portato anche i saluti del Presidente Michele De Pascale. Erano presenti anche la Consigliere Provinciale Ottavia Borghesi e alcuni Sindaci della Valmarecchia, a testimonianza del forte legame del territorio con questa lodevole iniziativa.

Durante la giornata c’è stato anche l’intervento di S.E. Domenico Beneventi Vescovo di San Marino- Montefeltro.

Il tema di questa edizione,”Twist on Classic”, ha messo alla prova la creatività dei concorrenti nel modificare o sostituire una ricetta classica IBA con un’altro ingrediente abbinandolo ad un finger food della zona di provenienza della scuola.

La competizione ha visto emergere tre talentuosi vincitori:

1° Classificato: Eros Sedicini dell’IPSSEOA “G.Vasari” di Figline e Incisa Valdarno (FI) oltre al premio speciale della miglior presentazione merceologica del drink

2° Classificata: Elisa De Matteis dell’Istituto “C. Urbani” di Porto S. Elpidio (FM) che si è aggiudicata anche 4 premi speciali: Drink Award in English , Drink Award Competition , Miglior presentazione e storytelling ed infine il Premio Food Pairing “Guido Villa”

3° Classificato: Enea Migani dell’istituto Alberghiero Severo Savioli di Riccione aggiudicandosi anche il premio di miglior Tecnica.

Premio speciale anche per lo studente della sede associata dell’ IPSSEOA “S.P. Malatesta” di Bellaria- Igea Marina Andrea Capocefalo per la miglior decorazione del drink dedicata alla violenza sulle donne.

Oltre all’alto valore didattico e professionale, la “Tonia Sauro Cocktail Competition” si conferma un’iniziativa dalla profonda anima solidale. Grazie alla raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe e al buffet aperi-lunch organizzato durante l’evento, è stata raggiunta la somma di 5.160 euro: un traguardo importante che, in sinergia tra l’organizzazione del concorso e l’Associazione “Esplora” di Rimini, sarà interamente destinato a sostenere le cure del piccolo Giorgio.

L’intervento dei genitori del piccolo Giorgio ha emozionato tutto il pubblico presente ringraziando tutta l’organizzazione per la raccolta fondi, spiegando la Sindrome di Dravet è un’encefalopatia rara che non dà tregua, farmaco-resistente, che provoca crisi lunghissime e arresti respiratori. Giorgio ha compiuto 24 mesi , ma la sua voglia di vivere è immensa e si manifesta ogni volta che, con un filo di voce, riesce a dire “Mamma“. Il 2026 è l’anno in cui potrebbero partire le prime sperimentazioni cliniche in Italia.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti, agli sponsor e a tutto il personale della scuola per aver reso questa giornata un momento così speciale ed emozionante. L’entusiasmo e la generosità dimostrati ci danno appuntamento alla prossima edizione, con la promessa di continuare a coltivare la passione per la formazione e la solidarietà.