Torna il concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori, promosso da Mondo REC con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini e in collaborazione con Romagna Iniziative e Bonelli Bus.

L’appuntamento è sul palcoscenico del Teatro Tarkovskij di San Giuliano Mare (via Brandolino 13), da giovedì 7 a domenica 10 maggio: quattro giornate, rigorosamente a ingresso libero e gratuito, con la partecipazione di personaggi noti del piccolo e del grande schermo a fare da testimonials alla rassegna.

REC Film Festival rappresenta una manifestazione consolidata nel panorama nazionale dedicato alla creatività cinematografica giovanile. Giunto alla sedicesima edizione nel 2025, il festival ha registrato nel tempo un crescente coinvolgimento di giovani autori, scuole, accademie e realtà associative provenienti da diverse regioni italiane, affermandosi come spazio di incontro e confronto per il cinema emergente.

Il cuore del festival è rappresentato dal concorso nazionale per cortometraggi realizzati da giovani tra gli 11 e i 29 anni, selezionati dalla direzione artistica tra le opere candidate.

I film provengono da contesti formativi eterogenei e rappresentano un ampio spettro di linguaggi e sperimentazioni narrative: la qualità della proposta è garantita da un processo di selezione attento e da una programmazione articolata, che consente di valorizzare i film in concorso non solo attraverso la proiezione, ma anche mediante momenti di approfondimento e confronto diretto con il pubblico. In questa prospettiva, il festival supera la dimensione competitiva del concorso per configurarsi come spazio di crescita, scambio e dialogo tra giovani autori.

Trenta sono le opere selezionate per l’edizione 2026, suddivise in due categorie principali (Senior, dai 18 ai 29 anni e Young, dagli 11 ai 17 anni) e in una sezione parallela (Extra REC).

Tanti i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo che saranno presenti alla kermesse:

Manuele Velo (star della serie “Mare Fuori“)

Adriano Moretti (volto di YouTube e protagonista del film “Notte prima degli esami 3.0“)

Zoe Massenti (tiktoker, interprete del film “Domani Interrogo“)

Caterina Forza (dalle serie “Prisma” e “Motorvalley“)

Rickercidy (giovanissimo cantante e rapper, da “The Voice Kids“)

Lucrezia Guglielmino (“Il rapimento di Arabella“)

Tiziano Menichelli (interprete del film “Il Maestro“)

Alessandro De Martino (protagonista della serie “La Preside“)

Angelo Cattivelli (speaker di RDS Next e volto di Webboh)

Non mancheranno i momenti di show e spettacolo! Le quattro serate del festival uniranno alle proiezioni dei film e agli incontri con gli ospiti un susseguirsi di performances emozionanti: canzoni, coreografie, arti visive e innumerevoli sorprese!

Rimini torna così a essere capitale del cortometraggio giovanile: la città accoglierà centinaia di ragazzi provenienti da tutta la penisola, pronti a vivere una full immersion nel cinema e nello spettacolo.

Saranno tanti, naturalmente, anche i giovani del territorio coinvolti nella manifestazione: diverse scuole Riminesi presenzieranno agli appuntamenti e molti studenti ricopriranno il ruolo di Giurati Junior, con l’arduo compito di assegnare premi e menzioni speciali ai film in concorso.

Mondo REC, da sempre impegnata con i ragazzi in progetti e attività culturali, artistiche e aggregative legate al cinema, presenterà, fuori concorso, il nuovo short-film ambientato a Rimini, dal titolo “Battito – Il Ritorno”, un’emozionante storia che racconta le avventure della teen-band NEIDA.

Le quattro serate del festival prenderanno avvio alle ore 20.30. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito. Per scoprire il programma potete cliccare qui

È possibile riservare anticipatamente il posto in sala, inviando una mail a info@recfilmfestival.it e specificando la/le serata/e di interesse e il numero di persone presenti.

La finale, domenica 10 maggio, sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna (Canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.teleromagna.it)