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Appuntamento domenica 26 aprile per sostenere la nuova missione che sfida Israele


Torna in mare la Flotilla per Gaza, manifestazione al porto di Rimini


24 Aprile 2026 / Redazione
Politica

“Dai porti facciamoci sentire, appuntamento domenica 26 alle 11.00 porto di Rimini”: è l’appello alla mobilitazione lanciato dai sostenitoro che si firmano “La Flotilla di Terra”.

“Uniamoci alla grande missione umanitaria e pacifica che salperá con oltre 80 barche e migliaia di persone per sfidare il blocco illegale d’Israele per portare aiuti alla popolazione palestinese”.

“La Flotilla di Terra ha deciso di riunirsi in tutti i porti dell’Adriatico da Ravenna, Marina di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto per dare solidarietà alle imbarcazioni che viaggeranno alla volta di Gaza”.

“Pertanto invitiamo tutti domenica 26 aprile ore 11,00 in Largo Ruggero Boscovich – Rimini per dare un saluto simbolico di solidarietà alla Flottilla in mare”.

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