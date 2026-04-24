Torna in mare la Flotilla per Gaza, manifestazione al porto di Rimini
24 Aprile 2026 / Redazione
“Dai porti facciamoci sentire, appuntamento domenica 26 alle 11.00 porto di Rimini”: è l’appello alla mobilitazione lanciato dai sostenitoro che si firmano “La Flotilla di Terra”.
“Uniamoci alla grande missione umanitaria e pacifica che salperá con oltre 80 barche e migliaia di persone per sfidare il blocco illegale d’Israele per portare aiuti alla popolazione palestinese”.
“La Flotilla di Terra ha deciso di riunirsi in tutti i porti dell’Adriatico da Ravenna, Marina di Ravenna, Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto per dare solidarietà alle imbarcazioni che viaggeranno alla volta di Gaza”.
“Pertanto invitiamo tutti domenica 26 aprile ore 11,00 in Largo Ruggero Boscovich – Rimini per dare un saluto simbolico di solidarietà alla Flottilla in mare”.