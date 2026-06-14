Torriana si accende con tre notti di sapori, musica e magia sulla Collina dei Piaceri

Sotto la volta stellata di una delle terrazze più suggestive della Romagna, torna l’enogastronomia d’autore. Da mercoledì 22 a venerdì 24 luglio, dalle 19 fino a notte fonda, il borgo di Torriana si trasformerà nuovamente nella mitica “Scorticata – La Collina dei Piaceri”. L’evento, nato da un’idea di Stefania e Fausto Fratti e orchestrato dal Comune di Poggio Torriana insieme alla Pro Loco, taglia il prestigioso traguardo dei 26 anni di vita. Un’edizione che si preannuncia memorabile, concepita dal carismatico “Capitano” della manifestazione come un vero e proprio festival cinematografico in chiave culinaria: ogni sera un registro diverso, un viaggio che unisce il territorio locale alle eccellenze nazionali e oltre.

Il manifesto poetico di quest’anno, firmato dal celebre maestro pasticcere Corrado Assenza (ospite fisso con il suo Caffè Sicilia di Noto per tutta la durata dell’evento), parla chiaro: la “chiave di volta” risiede nel piacere puro di donare piacere agli altri, fondendo in un’unica grande comunità produttori, cuochi e visitatori. Il palinsesto dei “Cuochi da marciapiede” riflette perfettamente questa filosofia, strutturandosi in tre atti tematici di altissimo profilo culinario.

La prima serata, mercoledì 22 luglio, sarà interamente dedicata alle eccellenze di “Rimini, Rimini, Rimini”. I vicoli del borgo ospiteranno i piatti di chef del calibro di Riccardo Agostini (Il Piastrino), Mariano Guardianelli (Abocar Due Cucine), Giampaolo Raschi (Guido), Jacopo Ticchi (Da Lucio), Daniele Succi (i-FAME) e la coppia Barletta-Fusi (Fuba). Ad arricchire il debutto ci saranno la cucina siciliana di Lorenzo Ruta, le prelibatezze de La Madia di Verucchio e il miele dell’azienda Favus Mellis.

Giovedì 23 luglio lo sguardo si allargherà all’intera penisola con la serata “Italia”. Ai fornelli si alterneranno talenti straordinari come Gianluca Gorini (Da Gorini), Alberto Gipponi (Dina), Eros Castrogiovanni (Il Nido), Andrea Serafini (Casa Serafini), Edoardo Tilli (Podere Belvedere) e Tommaso Tonioni (Arso). La quota sicula del giovedì sarà rappresentata dal vulcanico Carmelo Chiaramonte, affiancato dalle eccellenze casearie di capra di Uffugliano e dai cibi fermentati di Giulia Pieri.

Il gran finale di venerdì 24 luglio vedrà un doppio focus geografico: “Romagna” e “Veneto”. Per la terra ospitante scenderanno in campo Omar Casali (Maré), Andrea Giacchini (Essentia), Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa) e Silver Succi (Quarto Piano). Dal Veneto arriveranno invece Francesco Forlini e Andrea Rossetti, mentre il tocco del Sud sarà firmato da Tiziana Francoforte del ristorante Gagini di Palermo. Non mancheranno i formaggi di Olivia una capra che mastica e i prodotti biologici di OrticA’.

Oltre ai grandi chef, “Scorticata” mantiene salda la sua anima di festa popolare grazie a una fitta rete di artigiani presenti tutte le sere. I visitatori potranno gustare la piada della tradizione di Angela, i salumi storici della Macelleria Rossi, il pane a pasta madre di Lorenzo Cagnoli, il gelato contadino di Silvio Di Donna, le birre artigianali di Baladin e i cocktail del Bar Centrale. Anche i vini del Consorzio Rimini DOC ruoteranno ogni sera, proponendo il meglio delle cantine del territorio (da Enio Ottaviani a Podere Dell’Angelo, fino a San Valentino e Fiammetta).

A fare da colonna sonora a questo viaggio sensoriale saranno i concerti sparsi tra Piazza Salvador Allende e via Roma. Mercoledì si ballerà con i ritmi cubani del Grupo Guarachando e il soul della Leocoli’s band ; giovedì spazio al country dei Nashville & Backbones e al jazz barocco dei LBS4et ; venerdì chiusura rock’n’roll con gli Oaks e la canzone d’autore di Eleonora Elettra. Un’esperienza totale per gli occhi, il palato e lo spirito, supportata da Visit Romagna, che riconferma Torriana come la capitale estiva del buon vivere.