Traffico di migranti, arrestata una’44enne russa: vive nel Riminese

Non è un fenomeno isolato, ma l’arresto di una donna russa di 44 anni, coinvolta nel traffico di esseri umani, rappresenta un elemento nuovo per gli investigatori. La donna, residente regolarmente in provincia di Rimini, è stata fermata la sera del 16 aprile nei pressi di Črni Kal, in Slovenia.

Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato a bordo della sua auto, una Suzuki Vitara, quattro migranti di nazionalità turca. Per questo è scattato l’arresto, ora al vaglio della polizia slovena.

Il dato che colpisce è la nazionalità della passeur. Sulla rotta balcanica, infatti, i trafficanti sono prevalentemente ucraini, con presenze più recenti anche di bielorussi. La comparsa di una cittadina russa, per di più donna, ha acceso l’attenzione degli inquirenti attivi tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio. Le indagini recenti, comprese quelle della Guardia di Finanza su reti di contrabbando e sfruttamento della manodopera, stanno cercando di chiarire i collegamenti tra traffico di migranti e altri circuiti illegali. In diversi casi, le persone coinvolte risultano provenire da Ucraina e Moldavia, a conferma di una rete strutturata e in evoluzione.

Un contesto complesso, dove nuovi soggetti e nuove rotte continuano a emergere.