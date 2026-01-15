Tragedia Crans – Montana: ecco l’antibiotico di ultima generazione per i giovani ricoverati al Niguarda

Arrivano buone notizie per i giovani rimasti feriti nel rogo di Crans – Montana, e che da giorni sono ricoverati al Niguarda di Milano.

A riferirlo è il l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso: “Gli specialisti hanno individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam, una terapia altamente specialistica e non di uso comune. I pazienti con gravi ustioni sono infatti estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’inalazione di fumi. La Regione Lombardia si è quindi già attivata per assicurarsi nel più breve tempo possibile l’importazione dalla ditta produttrice dall’estero e, nell’attesa dell’arrivo del farmaco, è stata avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere sul territorio nazionale”.

“Humanitas – continua Bertolaso – ha contribuito con una fornitura immediata e ulteriori dosi del farmaco sono state messe a disposizione dall’Ospedale San Martino di Genova grazie a un trasporto effettuato da Areu. Il mio ringraziamento personale va alla direzione di Humanitas, all’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicoló, e al professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per la fattiva e pronta collaborazione” – conclude l’assessore regionale.

(ANSA)