Tragedia di Ferragosto: muore in moto Giacomo Premi, ex calciatore e bagnino a Riccione

Nella tarda mattinata di Ferragosto, la Statale Adriatica all’altezza di Fano è stata teatro di una tragedia. Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore e oggi bagnino a Riccione, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e una Fiat 500. L’impatto, avvenuto mentre si stava recando a prendere la figlia, non gli ha lasciato scampo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: il 39enne è morto sul posto. Ferito anche l’automobilista, trasportato d’urgenza in elisoccorso.

Nato nel 1986, Premi aveva legato la sua vita allo sport. Difensore di carattere e generosità, aveva calcato i campi di mezza Italia: dalle Marche alla Lombardia, dal Veneto alla Calabria, fino a San Marino. Una carriera lunga vent’anni, che lo aveva visto protagonista con tante società dilettantistiche e semi-professionistiche, dalla Fermignanese al Montelabbate, dal Carpegna all’Arzilla, fino all’Osimo Stazione, al Libertas di San Marino e più di recente al Mondaino.

Negli ultimi anni aveva trovato una nuova dimensione come bagnino a Riccione, ai bagni 80 e 81, senza però perdere il legame con lo sport, che continuava a praticare anche nei tornei estivi.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità sportiva. “Riposa in pace Jack”, scrive l’AC Libertas. “Un guerriero dentro e fuori dal campo”, ricorda il Carpegna Calcio. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal Riccione Beach Arena e da numerose società con cui aveva condiviso spogliatoi e sfide.

Anche il Comune di Riccione ha espresso vicinanza alla famiglia: “La città si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore”.

Un uomo di sport, di mare e di amicizie sincere: così Giacomo Premi verrà ricordato da chi lo ha conosciuto.

(Foto da Riccione Beach Arena)