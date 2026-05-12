Trofeo Walter Nicoletti: trionfano Inter e Monza davanti ad Alberto Zaccheroni

Sono Inter e Monza le squadre vincitrici del Memorial Walter Nicoletti 2026 di Santarcangelo. I nerazzurri nella categoria Esordienti e i brianzoli in quella Pulcini.

Questa quinta edizione ne ha visti 52 al via – 32 fra gli Esordienti e 20 fra i Pulcini – e con le oltre 220 partite in tre giorni ha tenuto a battesimo anche il nuovo antistadio in sintetico di ultima generazione, “inaugurato” dal sindaco Filippo Sacchetti con il calcio d’inizio a una delle sfide delle fasi finali.

Domenica, le partite decisive, hanno avuto un ospite d’eccezione, quell’Alberto Zaccheroni partito dalla Romagna per una brillante carriera sulla panchina delle migliori squadre d’Italia e condottiero di uno scudetto con il Milan.

Alla cerimonia conclusiva erano inoltre presenti il sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti, l’assessora allo sport Angela Garattoni e Linda e Luca Nicoletti, figli di Walter Nicoletti, che hanno condiviso con partecipanti e pubblico il ricordo e i valori sportivi legati alla figura a cui il torneo è dedicato.

LE CLASSIFICHE

Come detto, fra gli Esordienti a conquistare il primo posto è stata l’Inter, davanti ad Atalanta, Cesena FC e ACF Fiorentina.

Nella categoria Pulcini il successo finale è andato invece all’AC Monza, seguito da SS Lazio, Como 1907 e Varesina Calcio.

I PREMI SPECIALI

In pieno spirito con Walter Nicoletti, sono stati poi assegnati una serie di riconoscimenti legati al comportamento e al buon atteggiamento dei partecipanti: il premio “Fair & Good Play” degli Esordienti è stato assegnato alla Vis Pesaro “per l’esempio di correttezza e sportività mostrato durante tutta la manifestazione”. Quello dei Pulcini è stato attribuito alla società A.S.D. Villa San Martino.

PREMIO WALTER NICOLETTI

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche i prestigiosi premi individuali dedicati agli allenatori distintisi per valori sportivi e capacità educativa. Per la categoria Esordienti il premio è andato a Pascal Messi, tecnico delle Dolomiti Bellunesi. Per la categoria Pulcini il “Premio Walter Nicoletti” è stato conferito ad Alessio Gennari, allenatore del AC Trento 1921.