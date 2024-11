Turismo a Rimini “Settore alberghiero senza rappresentanza politica”

A prima vista, può sembrare un paradosso: come può una categoria così essenziale per l’economia locale non avere una reale e incisiva rappresentanza politica? La risposta è più complessa di quanto sembri. Nonostante la politica locale sia presente, essa interviene spesso in modo strumentale, mirando a coprire i problemi storici del settore, come l’evasione fiscale e il lavoro nero, piuttosto che tutelare i legittimi interessi della categoria. Questo atteggiamento finisce per impedire di affrontare e risolvere le vere criticità.

Analizziamo alcuni fatti innegabili:

1. Deprezzamento del patrimonio immobiliare alberghiero

Negli ultimi anni, il valore degli immobili ricettivi ha subito una flessione significativa, con gravi ripercussioni sull’intero comparto turistico. La perdita di valore limita la capacità di investimento e ristrutturazione, ostacolando il rinnovamento delle strutture e il miglioramento dell’offerta. Di fronte a questa crisi, le istituzioni sono rimaste passive, senza mettere in campo politiche adeguate. Senza interventi concreti, il rischio è un ulteriore indebolimento del tessuto economico locale e una perdita di competitività nel lungo periodo.

2. Concorrenza sleale degli affitti brevi

Negli ultimi anni, gli affitti brevi sono aumentati in modo esponenziale, spesso aggirando le normative vigenti. Mentre gli hotel devono rispettare requisiti rigorosi (norme antincendio, sicurezza sul lavoro, prevenzione della legionella, ecc.), molte di queste strutture operano senza alcun controllo, creando una situazione di concorrenza sleale. Inoltre, la mancata dichiarazione dei proventi degli affitti brevi favorisce l’evasione fiscale, garantendo a queste attività una redditività maggiore rispetto agli operatori alberghieri tradizionali.

3. Le pratiche scorrette delle OTA (Online Travel Agencies)

Un ulteriore ostacolo per il settore alberghiero è rappresentato dalle politiche delle Online Travel Agencies (OTA), come Booking.com. Un esempio emblematico è stato l’introduzione, avvenuta qualche anno fa, della “Riviera di Rimini” come destinazione, che, includendo strutture da Ferrara a Cattolica, ha distorto i risultati di ricerca. I turisti che cercano un hotel a Rimini si ritrovano a visualizzare strutture situate in località distanti, come Lido di Volano, ai confini con il Veneto. Questo inganna i consumatori e crea confusione nel mercato.

Le ragioni di questa modifica erano evidentemente quelle di allargare il numero di strutture che potessero comparire a seguito di una ricerca con il termine “Rimini”, con la conseguente proposta di prezzi bassi, dovuti sia all’appartenenza a località minori sia alla maggiore distanza dal mare. Gli alberghi di Rimini si sono così trovati improvvisamente in concorrenza con strutture che mai sarebbero dovute comparire in una ricerca sulla nostra città.

Nonostante la mia segnalazione a Booking, alle associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, AIA) e agli assessorati al turismo comunale e regionale, non è pervenuta alcuna risposta. Questo silenzio evidenzia la carenza di una rappresentanza politica forte e reattiva, capace di tutelare gli interessi degli operatori locali e di intervenire su questioni che distorcono il mercato e danneggiano la competitività degli hotel.

4. Pratiche edilizie cervellotiche e contraddittorie

Se è vero che il patrimonio edilizio di Rimini necessita di ristrutturazione per rimanere competitivo, il Comune si distingue nel panorama nazionale per una gestione delle pratiche edilizie che risulta non solo farraginosa e costosa, ma anche caratterizzata da tempi autorizzativi eccessivamente lunghi. A complicare ulteriormente la situazione, in passato ci sono stati diversi interventi della magistratura che, mettendo in discussione i regolamenti comunali, hanno di fatto reso illegali numerosi interventi edilizi realizzati in base a tali normative. Questo contesto di incertezza e disorganizzazione ha notevolmente ridotto la propensione degli imprenditori a investire nel rinnovamento delle strutture, alimentando un circolo vizioso che mina la competitività del settore.

Possibili soluzioni per invertire la rotta

È evidente che la situazione attuale non sia sostenibile, ma ci sono azioni concrete che potrebbero essere messe in atto:

1. Regolamentazione degli affitti brevi: Le istituzioni locali devono introdurre regole chiare sugli affitti brevi, applicando controlli rigorosi per garantire che queste attività rispettino le stesse normative e obblighi fiscali degli hotel. Questo permetterebbe di riequilibrare il mercato e ridurre l’evasione fiscale.

2. Strategia di uscita dal mercato per le strutture obsolete : È fondamentale sviluppare politiche che permettano alle strutture non più competitive di uscire dal mercato in modo dignitoso, evitando il continuo deprezzamento del patrimonio immobiliare e incentivando nuovi investimenti. Sebbene soluzioni come gli Staff Hotel e gli Studentati possano essere utili, non sono sufficienti a risolvere il problema. Ad oggi, circa 300 strutture sono già chiuse, e molte altre sono a rischio di chiusura. È quindi necessario un approccio più ampio che favorisca una vera rigenerazione del comparto.

3. Maggiore tutela contro le pratiche scorrette delle OTA : Le associazioni di categoria e le istituzioni devono prendere una posizione ferma per proteggere gli interessi del turismo di Rimini e garantire che le OTA operino in modo trasparente e corretto. Una politica sul turismo che non affronti adeguatamente le problematiche derivanti da queste piattaforme risulterebbe miope, considerando anche l’importanza del brand Rimini.

4. Semplificare il percorso autorizzativo per le ristrutturazioni: È necessario concretizzare quanto più possibile il principio che “Tutto quello che viene realizzato all’interno della sagoma dell’immobile non necessita di permessi ma solo di comunicazioni descrittive”, con l’ovvio limite che non venga compromessa la stabilità dello stesso.

Conclusione

È giunto il momento che la politica locale abbandoni l’indulgenza nei confronti delle illegalità e si impegni a offrire una rappresentanza autentica, capace di difendere il settore turistico con competenza e determinazione. Per garantire un futuro sostenibile al turismo di Rimini e tutelare il lavoro degli operatori e dei centinaia di addetti che ne fanno parte, è necessario che le istituzioni adottino azioni concrete e tempestive. Solo in questo modo sarà possibile restituire dignità e valore a un settore economico che merita di essere ascoltato e adeguatamente rappresentato.

Daniele Ciavatti