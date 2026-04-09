Turismo, nei pernottamenti Rimini supera Cavallino-Treporti ma il raffronto è tra hotel e campeggi

Non c’è più Cavallino-Treporti (Veneto) a insidiare il primato dei pernottamenti nelle statistiche delle località turistiche fissate a tutto il 2025. L’elaborazione dei dati – sulle fonti che riportiamo sotto la tabella – è stata effettuata dal Comune di Rimini.

E ciò sulla base di numeri pubblici, a cominciare da quelli ISTAT e delle stesse regioni coinvolte: in primis Emilia-Romagna e Veneto. Pur nel rispetto della “classifica”, Rimini figura prima, si evidenzia che nel periodo 2023-2025 a raccogliere una performance maggiore rispetto alla città capoluogo è stata la diretta concorrente romagnola di Cervia, con un +11,6%, mentre Riccione si attesta appena appena sotto (+6,1%). Sempre in Romagna, cresce – seppur non di tanto – Cesenatico (+2,8%) in rapporto al resto di quanto esploso in sintesi a vantaggio di Vieste (+9,8 per la località della Puglia). Flessione su Caorle (-3,1%), sulla già citata Cavallino (-0,4%), aumenti su Jesolo (+2,8%), Bibione (+0,1%), Lignano (+0,8%).

Rispetto ancora a Rimini, Cavallino presenta una preponderante ricettività per chi ama vivere la vacanza all’aria; infatti viene definita la Capitale europea del turismo en plein air: soprattutto campeggi e residence (29, con qui concentrato l’89% delle presenze), di livello alto, essendo la parte alberghiera minoritaria. Spulciando tra le voci dei database disponibili in rete, vengono segnalate a Cavallino-Treporti 244 sistemazioni totali con qualche leggero sfasamento nei numeri complessivi pubblicati dai portali di prenotazione. Qui un tre stelle mediamente costa 129 euro a notte. Vi è quindi – a colpo d’occhio – un panorama ricettivo non propriamente sovrapponibile a quello di Rimini e Riccione (campeggi vs hotel).

“Da notare – fanno sapere da Palazzo Garampi – come dopo il ‘sorpasso’ avvenuto nel 2023 da parte di Cavallino-Tre Porti (c’era ancora la coda dell’effetto Covid), Rimini si sia ripresa il primo posto nazionale grazie a numeri in crescita sia nel 2024 che nel 2025 (+6,2 per cento sul 2023), con una netta crescita degli stranieri (+19,6 per cento nel 2025 rispetto al 2023 con un impatto degli stranieri sul totale dei pernottamenti che passa dal 34 per cento del 2023 al 38 per cento del 2025)”.

“Nonostante le difficoltà registrate soprattutto in estate dal settore sull’intero territorio nazionale, la città di Rimini – commenta il Sindaco Sadelgholvaad – si conferma leader per pernottamenti turistici tra le località balneari del Paese. Non è tanto questione di una classifica ma cosa sta dietro ad essa. Per Rimini tanti investimenti e tanti sforzi fatti negli ultimi 20 anni per mantenerne l’attrattività internazionale, operando soprattutto sul progressivo passaggio da offerta tipicamente estiva a quella annuale. Il grande primo semestre registrato a Rimini nel 2025, con numeri record, indica come la strada della cosiddetta destagionalizzazione, o meglio la capacità di mantenere flussi costanti di turisti ed escursionisti durante l’intero arco dei 12 mesi, sia la strada giusta e corretta. Rimini anche per il futuro intende percorrere questa via fatta di innovazione, innestata su una cultura dell’ospitalità e una tradizione del sorriso unici”.

🏖️ Località 📅 2025 📅 2024 📅 2023 📈 Trend ’23-’25 Rimini 7.167.669 6.938.992 6.749.523 +6,2% Cavallino Treporti 6.788.821 6.761.224 6.818.604 -0,4% Jesolo 5.656.746 5.496.611 5.499.540 +2,8% Bibione-S.Michele al T. 5.463.135 5.572.705 5.454.803 +0,1% Caorle 4.369.233 4.426.817 4.507.660 -3,1% Lignano 3.700.000* 3.618.677 3.670.987 +0,8% Cervia 3.658.097 3.408.137 3.278.313 +11,6% Cesenatico 3.569.272 3.609.439 3.472.566 +2,8% Riccione 3.547.918 3.421.764 3.343.596 +6,1% Sorrento N.D. 2.847.463 2.865.305 — Vieste 2.170.000* 2.042.567 1.975.898 +9,8%

Fonti

1. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/Statistica-Today_Turismo-2023_rev.pdf (pagina 10)

2. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/03/Statistica-Today_Turismo-2024.pdf (pagina 6)

3. https://statistica.regione.veneto.it/jsp/turismo_focus_altri_comuni.jsp

4. https://statistica.regione.emilia-romagna.it/statistiche-per-temi/turismo/dati-preliminari/dati-consolidati-2025/analisi-territoriale-della-domanda-turistica/dettaglio-provinciale

Legenda: numeri tratti da report ufficiali ISTAT, statistiche sui siti delle Regioni di competenza (Emilia Romagna e Veneto) e stime su dati di altre località, applicando un incremento percentuale fissato al momento dell’ultimo dato parziale ove disponibile (in buona sostanza l’incremento registrato a settembre 2025 per Vieste e Lignano è stato applicato poi per i 12 mesi interi)