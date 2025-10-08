DOSSIER TURISMO 2025 – PROVINCIA DI RIMINI

Questo dossier analizza l’andamento del turismo nella provincia di Rimini nei primi otto mesi del 2025, sulla base dei dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico Regionale dell’Emilia-Romagna.

I dati sono stati rielaborati per offrire una lettura capace di collegare le tendenze numeriche ai cambiamenti nel modo di fare vacanza.

L’obiettivo è mettere in evidenza:

i punti di forza e di debolezza del sistema turistico provinciale,

il ruolo crescente delle strutture extra-alberghiere,

il contributo dell’entroterra alla tenuta complessiva del turismo romagnolo.

Costa, comuni e permanenza media

La Riviera tiene sugli arrivi ma accorcia i soggiorni. Misano è l’eccezione positiva.

Dati riferiti al periodo gennaio-agosto

La Riviera di Rimini 2025 tiene, ma non brilla.

Il traino degli eventi e dell’extra-alberghiero evita un bilancio negativo,

ma la crisi del soggiorno medio e la riduzione dei flussi italiani pesano su alberghi e località tradizionali.

Le presenze estere crescono e compensano parzialmente, ma il modello “balneare classico” mostra segni di stanchezza.

Il turismo riminese si sta spostando sempre più verso formule flessibili e brevi,

dove contano esperienza, evento e comfort personalizzato più che la vacanza lunga.

Confronto permanenza media 2025 vs 2024 (comuni costieri):

Cosa è successo nei mesi di giugno, luglio, agosto

📈 Confronto sintetico – Variazioni % 2025 su 2024

L’estate 2025 conferma la tendenza già vista nel resto dell’anno: Giugno è il mese vincente : grazie a eventi e turismo attivo.

Luglio e agosto stagnano , penalizzati dalla riduzione della permanenza media e dai costi più alti.

Misano e in parte Rimini sono le uniche a mantenere slancio,

mentre Cattolica e Bellaria mostrano segni di arretramento strutturale Turismo estero nei comuni costieri (gennaio–agosto 2025) Mesi estivi (giugno–agosto 2025) – variazioni % turisti esteri Il turismo estero è il vero motore dell’estate 2025 sulla Riviera di Rimini. Rimini e Riccione guidano la crescita del turismo internazionale, registrando aumenti a doppia cifra negli arrivi nei mesi di giugno, spinti da grandi eventi sportivi e culturali come Rimini Wellness , la Notte Rosa , Ginnastica in Festa e i campionati di danza .

, , e i . Cattolica mostra un recupero solo parziale ad agosto, senza però tornare ai livelli del 2024. Bellaria e Misano segnano buoni risultati a giugno, ma subiscono cali a luglio e agosto: un segnale che il turismo straniero resta ancora fortemente concentrato nella prima parte dell’estate.

Nel complesso, i turisti esteri crescono del +2,7% negli arrivi e del +2,6% nei pernottamenti , sostenendo la stagione e compensando in parte la flessione del mercato domestico.

e del , sostenendo la stagione e compensando in parte la flessione del mercato domestico. Rimini domina il mercato internazionale con una quota estera superiore al 32% , ben oltre la media provinciale. È la città più aperta al turismo straniero, trainata da fiere, eventi sportivi e turismo business .

, ben oltre la media provinciale. È la città più aperta al turismo straniero, trainata da . Negli altri comuni costieri la presenza estera oscilla tra il 15% e il 18% , delineando un profilo prevalentemente domestico. Cattolica e Bellaria presentano una quota straniera leggermente superiore rispetto a Riccione e Misano, grazie alla fedeltà dei mercati tedeschi e dell’Est Europa .

, delineando un profilo prevalentemente domestico. Cattolica e Bellaria presentano una quota straniera leggermente superiore rispetto a Riccione e Misano, grazie alla fedeltà dei . Riccione, pur restando la seconda località per arrivi totali, mantiene una quota di turisti stranieri relativamente bassa (15,3%), con una prevalenza netta di visitatori italiani. Distribuzione mensile del turismo estero nei comuni costieri (gen–ago 2025) Analisi sintetica 🔹 Alta stagione (giugno–agosto): Racchiude circa 70% di tutti gli arrivi esteri (oltre 540 mila visitatori).

Luglio è il mese numericamente più forte (oltre 200 mila arrivi), ma giugno mostra il tasso di crescita più alto (+27%).

Giugno 2025 è il mese record per crescita straniera, grazie agli eventi sportivi (Rimini Wellness, Ginnastica in Festa) e al turismo attivo. 🔹 Media stagione (aprile–maggio): In forte crescita, soprattutto aprile (+13%), segno che la primavera è tornata attrattiva per i mercati esteri.

Maggio soffre il rallentamento di alcuni mercati storici (Germania, Francia). 🔹 Bassa stagione (gennaio–marzo): Flussi limitati, con contrazione evidente a febbraio e marzo (–17% medio).

Solo gennaio regge, trainato da eventi fieristici e city break. Il turismo straniero sulla Riviera non è più solo “agostano”: si è anticipato a giugno e concentrato nei weekend di grandi eventi, a scapito di soggiorni più lunghi in piena estate. Giugno 2025 diventa così il nuovo mese d’oro per il mercato internazionale, mentre luglio e agosto restano stabili, ma senza crescite significative. In sintesi, la Riviera sta diventando una meta da short break esperienziale più che da lunga vacanza balneare.

I picchi estivi e il ruolo degli eventi

Il 2025 ha confermato Rimini come capitale del turismo degli eventi: dal wellness allo sport, dalla danza alla cultura pop.

I giorni di massima affluenza coincidono con i grandi appuntamenti estivi:

Rimini Wellness ha registrato oltre 100.000 arrivi in quattro giorni, record assoluto dell’anno.

La combinazione Ginnastica in Festa + Notte Rosa ha generato il secondo picco stagionale (oltre 210.000 arrivi in dieci giorni).

Ricettivo: alberghi vs. extra-alberghiero

Gli alberghi perdono notti (-3%), mentre extra-alberghiero cresce a doppia cifra. Dal 1° gennaio 2025 il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è obbligatorio per tutti gli affitti brevi. Proprio per queste regole il settore è esploso facendo uscire dal sommerso centinaia di affitti brevi, soprattutto non imprenditoriali.

Pernottamenti per tipologia ricettiva:

Senza la crescita degli extra-alberghieri, Rimini avrebbe chiuso con:

30.000 turisti in meno,

quasi 180.000 pernottamenti persi,

un calo totale del –2,7% anziché –1,3%.

💬 In sintesi:

Gli affitti brevi e i B&B non sono più una “nicchia parallela”,

ma la vera ancora del turismo riminese.

Esercizi Alberghieri – in lieve flessione

Il comparto alberghiero perde terreno , soprattutto nei pernottamenti.

I 3 stelle , che rappresentano il grosso del mercato, calano del –3,6% sulle presenze.

I 1–2 stelle arretrano ancora di più ( –6,6% ) e perdono clientela italiana.

Solo i 4–5 stelle tengono, con un lieve aumento sia di arrivi (+2,7%) che di presenze (+1,6%), sostenuti da turismo straniero e da un’offerta di fascia alta più competitiva.

L’alberghiero tradizionale continua a soffrire la riduzione della durata media dei soggiorni e la concorrenza dell’extra-alberghiero.

Esercizi Extra-Alberghieri – in forte espansione

L’extra-alberghiero cresce su tutti i fronti , con incrementi a doppia cifra sia per italiani che per stranieri.

Gli alloggi privati (+39,6% arrivi / +42,5% presenze) esplodono, diventando il segmento più dinamico del mercato.

Anche gli affitti imprenditoriali crescono molto (+19% arrivi, +13% presenze), consolidando il modello della locazione breve regolamentata.

B&B e agriturismi restano nicchie, ma i primi registrano una crescita robusta (+21% presenze).

💬 Lettura: l’extra-alberghiero non solo intercetta nuovi flussi, ma compensa le perdite degli hotel. In pratica, è la vera area di crescita del turismo provinciale 2025.

Confronto sintetico Alberghiero vs. Extra-Alberghiero

🔹 L’alberghiero perde in quantità e durata.

🔹 L’extra-alberghiero cresce fortemente e trattiene più a lungo i turisti (quasi due giorni in più mediamente).

🔹 Il turismo straniero spinge soprattutto questa seconda tipologia, con +14% di arrivi e +18% di presenze tra campeggi, case e affitti turistici.

Riviera vs. altri ambiti regionali

La Riviera cresce meno di città, collina e Appennino: più arrivi ma meno notti.

Variazione presenze per ambito:

Da dove arrivano i turisti

Il Mercato italiano (68% del totale)

Il turismo domestico mostra segnali di saturazione: cresce nei weekend, ma si accorcia nella durata.

Le principali regioni di provenienza:

Lombardia (–2%) : ancora prima per volume, ma in rallentamento.

Emilia-Romagna (–0,2%) : turismo di prossimità in flessione.

Veneto (+1,1%) , Toscana (+1,8%) , Puglia (+2,2%) : in crescita.

Piemonte (–5,5%): in netto calo estivo.

Mercato estero (+5,3%)

Rimini riconquista gli stranieri. I flussi più consistenti arrivano da:

Germania (+1,9%)

Polonia (+8,3%)

Romania (+12,5%)

Svizzera (+2,6%)

Ungheria (+10,9%)

Regno Unito (+21,7%)

USA (+9,2%)

Cina (+13,9%)

📈 In particolare, cresce la presenza dall’Europa centro-orientale, segno di un turismo più dinamico, meno stagionale e più orientato agli eventi.

Top paesi esteri per arrivi e relativa variazione %:

Come cambia il modo di fare vacanza

La stagione 2025 conferma un mutamento profondo:

Vacanze più brevi, ma più frequenti.

I turisti preferiscono 2–3 soggiorni all’anno, spesso da 3–4 notti.

Scelta flessibile e last-minute.

Oltre il 60% delle prenotazioni negli extra-alberghieri avviene entro 10 giorni dall’arrivo.

Ricerca dell’esperienza.

Non solo mare: sport, benessere, eventi e borghi attraggono nuove fasce di pubblico.

Forte digitalizzazione.

Le piattaforme online restano il principale canale di prenotazione anche per l’offerta tradizionale.

Turismo sostenibile e “ibrido”.

Sempre più ospiti alternano mare e entroterra, spiaggia e festival, cultura e relax.

Le altre realtà della provincia: dinamiche e segnali locali

### 🌄 Entroterra e collina

L’Appennino riminese (+8% arrivi, +1,6% presenze) mostra segnali solidi di crescita, con un turismo naturalistico e outdoor in espansione. Coriano (+19,2% arrivi, +17,5% presenze) e Montescudo–Monte Colombo (+25,5% arrivi) confermano la vitalità dell’entroterra più accessibile. San Leo registra un calo negli arrivi (–5,6%) ma un forte aumento nelle presenze (+15,3%), segno di soggiorni più lunghi e maggiore appeal per turisti stranieri. Verucchio è in flessione su tutti gli indicatori (–13,4% arrivi, –11% presenze), probabilmente a causa di una stagionalità corta e di minore promozione esperienziale. Santarcangelo di Romagna è la sorpresa negativa: –16,6% arrivi e –15,2% presenze, forse legata a una riduzione di eventi attrattivi o a un calo del turismo d’affari oppure alla chiusura temporanea di strutture ricettive

### 🌿 Segnali diffusi

Gli altri comuni collinari crescono a doppia cifra (+14,4% arrivi, +19,4% presenze), segno di un turismo più distribuito e attento ai borghi e ai prodotti locali. San Giovanni in Marignano (+8% arrivi, +18,4% presenze) e Morciano (+3,8% arrivi, +13,2% presenze) consolidano il proprio ruolo come mete minori ma vivaci, grazie a eventi, agriturismi e piccola ricettività.

### 🔎 Sintesi territoriale

L’analisi dell’entroterra mostra come l’area collinare e appenninica della provincia di Rimini stia vivendo una fase di espansione costante. I flussi turistici si spostano verso un turismo più esperienziale, legato all’autenticità, ai prodotti del territorio e alla natura. La costa resta il motore numerico del turismo, ma l’entroterra si consolida come nuovo laboratorio di accoglienza lenta e sostenibile.

Punti di forza e debolezze

**Punti di forza**: mercato estero in crescita; extra-alberghiero trainante; entroterra in salute; Misano in progresso.

**Debolezze**: presenze complessive in calo; italiani in flessione sulle notti; costa sotto pressione a Cattolica e Bellaria; hotellerie in affanno.

Conclusioni

“Rimini non perde turisti, ma cambia il modo in cui li accoglie.”

La stagione 2025 segna un punto di svolta.

L’industria turistica riminese resta solida, ma deve adattarsi a un visitatore più mobile, digitale e selettivo.

Gli affitti brevi (grazie anche all’emersione dal nero) e gli eventi esperienziali hanno salvato l’estate, ma pongono una sfida strategica:

integrare la flessibilità dell’extra-alberghiero con la qualità e l’organizzazione dell’hotellerie.

L’orizzonte è chiaro:

meno soggiorni lunghi, più esperienze distribuite ,

meno stagionalità, più personalizzazione ,

meno quantità, più valore.

Metodologia

Il presente dossier è stato elaborato con l’obiettivo di offrire una fotografia completa e comparata dell’andamento turistico nella Provincia di Rimini nei primi otto mesi del 2025, con particolare attenzione alle dinamiche di domanda, ai cambiamenti strutturali del mercato e al ruolo crescente dell’ospitalità extra-alberghiera.

📊 Fonti e dati utilizzati

I dati quantitativi provengono da:

– Osservatorio Turistico Regionale dell’Emilia-Romagna (banca dati arrivi e presenze ufficiali);

– Elaborazioni su flussi ricettivi provinciali e comunali aggiornate ad agosto 2025;

– Stime e ricostruzioni basate su indicatori ISTAT, ENIT e dati open delle piattaforme di prenotazione online (Airbnb, Booking, ecc.);

– Integrazioni da monitoraggi comunali e dati evento forniti da enti organizzatori (Rimini Wellness, Ginnastica in Festa, Cartoon Club, ecc.).

Tutti i numeri sono espressi in valori assoluti o variazioni percentuali su base annua (2025 vs 2024). Le eventuali stime o simulazioni, come lo ‘scenario senza crescita extra-alberghiera’, sono indicate chiaramente e derivate da proiezioni interne coerenti con i tassi medi di variazione osservati nei segmenti ricettivi provinciali.

🧮 Criteri di analisi

L’analisi si articola su tre livelli:

1. Livello provinciale – confronto aggregato di arrivi e presenze (italiani/esteri, alberghieri/extra-alberghieri);

2. Livello comunale – analisi dei cinque principali poli costieri e dei comuni collinari/appenninici emergenti;

3. Livello tematico – focus su eventi, mercati di provenienza e trasformazioni dello stile di vacanza.

A cura di Maurizio Melucci