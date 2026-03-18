Turismo, Zanzini: “Bene i dati, ora qualità e meno burocrazia”

I dati Istat sul turismo a Rimini confermano un andamento positivo, ma per consolidare la crescita servono interventi concreti su qualità, semplificazione e attrattività degli investimenti. È quanto sottolinea il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, intervenuto dopo il Consiglio comunale dedicato al turismo.

Nel comunicato si evidenzia che “i dati Istat sul turismo certificano che Rimini è una destinazione solida, attrattiva, capace di crescere anche in un contesto non semplice”, sottolineando come “superare i 7 milioni di pernottamenti non è un fatto scontato, ma il risultato di un percorso costruito negli anni”.

Zanzini richiama il lavoro svolto sul piano strategico e sugli investimenti: “c’è una visione che condividiamo ed è quella che parte dal Piano strategico e arriva fino alle scelte recenti: la variante urbanistica, gli investimenti sulla Fiera e sulla cultura, il lavoro sull’aeroporto e l’implementazione di nuove rotte”, aggiungendo che “sono tasselli di un disegno che ha consentito a Rimini di uscire definitivamente da una logica stagionale e di affermarsi come destinazione viva tutto l’anno”.

Il presidente di Confcommercio riprende anche le parole del sindaco sull’esigenza di alzare il livello qualitativo dell’offerta: “la qualità è la vera sfida, è ciò che determina la capacità di attrarre investimenti, di alzare la spesa media, di intercettare nuovi mercati”, ma evidenzia come ciò richieda condizioni favorevoli per le imprese.

In questo senso, il nodo principale riguarda la burocrazia. Zanzini afferma infatti che “serve un salto deciso sulla semplificazione. Oggi chi vuole aprire, innovare o riqualificare un’attività incontra ancora troppi ostacoli”, proponendo “un ufficio pubblico dedicato alle imprese, che accompagni chi investe e riduca tempi e incertezze”.

Tra i temi evidenziati nel comunicato anche la necessità di aggiornare gli strumenti di regolazione del commercio: “serve un regolamento del commercio che sia all’altezza delle trasformazioni in atto e che si leghi allo sviluppo degli Hub urbani e di prossimità”, con l’obiettivo di evitare “derive al ribasso” e puntare sulla qualificazione dell’offerta.

Non manca il riferimento alla qualità urbana e ai servizi: “serve una grande attenzione al decoro e alla sicurezza, perché l’immagine della città è parte integrante dell’esperienza turistica”, così come “servono ulteriori nuovi parcheggi e una politica della sosta e della mobilità che non penalizzi chi vive e frequenta Rimini”.

Nel quadro complessivo, il commercio di prossimità viene indicato come elemento centrale: “non è solo economia, ma presidio sociale, sicurezza urbana e identità del territorio. Senza imprese vive, non esiste una città attrattiva”. Viene inoltre proposta una figura di coordinamento tra pubblico e privato: “deve esserci un collettore tra commercio turismo e servizi magari nominare un ‘garante’, un coordinatore che faccia sintesi tra il settore pubblico e gli imprenditori”.

Infine, lo sguardo si allarga alla strategia territoriale complessiva. Zanzini sottolinea che “se vogliamo davvero crescere come territorio nella sua totalità dobbiamo superare definitivamente la logica del mordi e fuggi”, evidenziando che “l’entroterra non può essere un semplice complemento della costa, ma deve diventare parte di un sistema turistico integrato”.

Il presidente conclude richiamando la necessità di scelte rapide in un contesto complesso: “in uno scenario internazionale incerto, molto difficile, non possiamo permetterci di rallentare. Al contrario, è il momento di fare scelte nette. Rimini ha dimostrato di saper cambiare: adesso il nostro sistema territoriale deve dimostrare di saper fare un salto di qualità”.