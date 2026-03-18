Turismo. Visit Romagna protagonista tra Milano e il Lago di Garda

Visit Romagna continua a rafforzare la propria presenza nei workshop di settore dedicati all’incontro tra domanda e offerta turistica, partecipando a due importanti appuntamenti B2B in programma nei prossimi mesi: l’ITW Milano del 19 marzo e il workshop internazionale NOVA previsto tra il 19 e il 20 aprile sul Lago di Garda.

Il primo appuntamento sarà ITW Milano a cura di Comitel & Partners, workshop B2B rivolto al mercato nazionale che si svolgerà il 19 marzo presso l’Hotel Dei Cavalieri di Milano. L’iniziativa rientra nel programma di promozione coordinato da Visit Romagna e rappresenta un’importante occasione di incontro tra gli operatori dell’offerta turistica regionale e una selezione qualificata di buyer italiani.

Nel corso della giornata Visit Romagna sarà presente con un desk istituzionale dedicato alla promozione della destinazione e alla distribuzione di materiali informativi sul territorio e sugli eventi in programma, e coordinerà i tredici desk personalizzati degli operatori regionali che presenteranno le diverse esperienze di viaggio disponibili in Emilia-Romagna.

L’offerta proposta spazierà dalle città d’arte ai borghi marinari e dell’entroterra, dalle vacanze balneari alle proposte termali e di benessere, fino ai segmenti oggi in forte crescita come glamping, bike tourism ed esperienze enogastronomiche. Durante il workshop sono previsti incontri prefissati e momenti di confronto libero con circa cinquanta buyer selezionati tra tour operator, associazioni e circuiti Cral interessati a inserire nuove proposte nei propri cataloghi o ad ampliare la programmazione dedicata alla Romagna. A seguire la serata sarà arricchita dalla presenza del Consorzio Vini di Romagna che presenterà una selezione di Vini di Romagna, veicolando così contenuti identitari di narrazione dei territori.

Il focus sul mercato interno resta infatti strategico per la destinazione. I dati provvisori relativi al periodo gennaio–ottobre 2025 confermano il peso determinante della clientela nazionale per il sistema turistico romagnolo. Tra le principali aree di provenienza spiccano alcune regioni storicamente legate alla Romagna. La Lombardia rappresenta il primo bacino nazionale con oltre 1,6 milioni di turisti, seguita dalla stessa Emilia-Romagna, a dimostrazione del forte turismo di prossimità e delle vacanze brevi. Numeri significativi arrivano anche dal Veneto, dal Piemonte, dal Lazio e dalla Toscana.

Il secondo appuntamento sarà invece il workshop internazionale NOVA a cura di Comitel & Partners, in programma il 19 e 20 aprile sul Lago di Garda, evento B2B di grande risonanza dedicato al turismo outdoor e alla vacanza attiva. L’iniziativa, vede Visit Romagna, Visit Brescia e FVG promozione quali partner del workshop e della serata di accoglienza. L’appuntamento mette in relazione la domanda internazionale con l’offerta turistica italiana specializzata nei segmenti della natura, del cicloturismo, dell’open air, del turismo slow, dell’enogastronomia e del benessere.

Il programma si svilupperà in due giornate distinte. Il 19 aprile è prevista la presentazione della destinazione Romagna presso il Desenzano Lake Village, durante la quale verranno illustrate le opportunità di viaggio offerte dal territorio e le nuove proposte dedicate alla vacanza attiva e sostenibile. La serata proseguirà con una cena di networking a cui interverranno buyer internazionali, momento pensato per favorire il dialogo e la costruzione di nuove sinergie sulla destinazione turistica. In particolare, Visit Romagna presenterà opportunità di itinerario, servizi, eventi per il turismo che ama l’attività outdoor, wellness, il buon cibo.

Il 20 aprile si terrà invece la giornata centrale del workshop B2B NOVA, ospitata nella suggestiva Rocca di Lonato del Garda, con la partecipazione di circa cinquanta buyer esteri provenienti da diversi Paesi europei. I buyer incontreranno tredici operatori regionali aderenti a Visit Romagna, attraverso un calendario di appuntamenti prefissati e incontri liberi finalizzati alla creazione di nuovi pacchetti turistici.

Le proposte presentate dagli operatori romagnoli copriranno un ampio ventaglio di esperienze: cicloturismo, percorsi enogastronomici, glamping, turismo nella natura, vacanze balneari, itinerari culturali nei borghi storici e nei siti riconosciuti patrimonio UNESCO. Anche in questo contesto sarà attivo un info-desk di Visit Romagna, con un’ampia disponibilità di materiali promozionali dedicati al territorio e al calendario degli eventi previsti nel 2026.

La partecipazione a NOVA rappresenta anche l’occasione per raccontare la naturale predisposizione della Romagna alla vacanza attiva e al turismo del benessere, due segmenti che stanno registrando una crescita costante nei mercati europei.

Tutti gli eventi e le esperienze su: https://www.visitromagna.it/