Tutti a bordo: a Riccione sta per partire un “Treno Rock”

“Il Treno di Riccione” è pronto a viaggiare, portando con sé l’energia e l’identità della Perla verde. Il progetto, frutto della collaborazione tra Trenitalia Tper, il Comune di Riccione, Federalberghi Riccione e Gruppo Costa Parchi, unisce mobilità sostenibile e marketing territoriale, trasformando un treno Rock in un vero e proprio ambasciatore itinerante della destinazione lungo l’intero asse ferroviario della via Emilia, da Piacenza a Rimini, fino a raggiungere Lombardia, Liguria, Piemonte, Marche e Abruzzo.

L’iniziativa, approvata dalla giunta comunale nella giornata di giovedì 27 febbraio, prevede il wrapping dell’intera superficie esterna del convoglio, che verrà personalizzata con la visual identity della campagna Viva Riccione e la creatività dei Parchi Costa Edutainment (Aquafan e Oltremare a Riccione, Italia in Miniatura a Rimini e Acquario di Cattolica). Un maxi formato pubblicitario in continuo movimento, che per due anni, a partire dalla primavera 2025, percorrerà le linee ferroviarie della regione fino a Milano, Torino, Venezia e Ancona, garantendo una visibilità diffusa e dinamica.

“Un grande grazie a Costa Edutainment e a Federalberghi per il grande lavoro sinergico degli ultimi mesi che ha permesso la realizzazione di questo progetto, un progetto che permetterà a Riccione di essere visibile per due anni sulla principale direttrice che porta i turisti nella nostra città – spiega l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -.Il maxi formato “ooh in movimento” ha alcuni punti di partenza/arrivo estremamente strategici dal punto di vista del posizionamento e dell’impatto mediatico, come la stazione centrale di Milano, Milano Porta Garibaldi e Bologna centrale. Inoltre questa progettualità garantisce una grande affinità tra il nostro target turistico e l’area geografica coperta, soddisfacendo tutti i parametri di esposizione e metriche media che costantemente monitoriamo per avere un quadro puntuale del mercato e della sua evoluzione. Siamo infine convinti che incentivare il treno come mezzo di trasporto sia una strategia vincente per rendere la nostra città sempre più accessibile, migliorando l’esperienza di viaggio dei turisti e riducendo l’impatto ambientale”.

“L’iniziativa sostenuta dal Comune di Riccione e Gruppo Costa Parchi è un ulteriore sviluppo del progetto Riccioneintreno.it che conferma la validità della collaborazione con Trenitalia avviata vent’anni fa. Si tratta di un’importante azione di marketing territoriale che incentiva il turista a raggiungere la nostra destinazione in treno sfruttando sia i collegamenti regionali di Trenitalia Tper che quelli ad alta velocità di Trenitalia – sottolinea Claudio Montanari, presidente di Federalberghi Riccione -. L’investimento nel trasporto ferroviario ribadisce la volontà di Federalberghi Riccione e della città di posizionarsi come una destinazione ‘green’, all’avanguardia nella promozione della mobilità sostenibile. Siamo inoltre lieti di sottolineare che numerose strutture ricettive di Riccione hanno già aderito con entusiasmo alla promozione Riccione in Treno 2025, ricca di offerte e nuove promozioni”.

“I parchi Costa sono destinazioni per il tempo libero di qualità, dove divertimento e attenzione all’ambiente vanno di pari passo – commenta Patrizia Leardini, coo Costa Edutainment – “salire a bordo” di un mezzo sostenibile come il treno è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere, per rafforzare il nostro messaggio e raccontare l’identità del territorio”.

Il treno Rock coinvolto nell’iniziativa è un mezzo a due piani con oltre seicento posti a sedere, che opera su tratte strategiche per il turismo. Federalberghi Riccione integrerà il progetto nell’ambito di “Riccione in treno” – l’iniziativa promozionale in collaborazione con Trenitalia e Trenitalia Tper che da anni attribuisce grandi vantaggi a chi raggiunge Riccione con il treno -, mentre i parchi Costa Edutainment contribuiranno alla promozione dell’iniziativa, rafforzando il legame tra trasporto e offerta turistica.