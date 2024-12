Tutto bianco l’entroterra di Rimini e Cesena

Tutto bianco l’Appennino riminese sopra i 250-300 metri. Come previsto, una bufera di neve ha spazzato la Romagna sud-orientale per tutta la notte. Pioggia anche gelata solo sulla costa, mentre sul resto del territori sono caduti i fiocchi, con accumuli fra i 5 e i 10 centimentri. Temperature in picchiata e vento fino a 70 km/h.

Nevicate che, come previsto nelle prime ore di questa mattina hanno interessato le province di Forlì-Cesena e Rimini fino a quote molto basse, con fenomeni più consistenti al di sopra dei 3-400 metri.

Ora la perturbazione sta già abbandonando la Bassa Romagna spostandosi verso Sud tra Marche e Abruzzo.

Nelle prossime ore i fenomeni vengono previsti in esaurimento con ventilazione in attenuazione e tendenza ad ampie schiarite nel pomeriggio. Vigilia di Natale con sereno o poco nuvoloso.

Temperature in generale lieve aumento con minime comprese tra -1 e 3 gradi nei centri urbani, leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna; massime tra 8 e 10 gradi.

Venti deboli, a tratti moderati dai quadranti occidentali con rinforzi da nord sui rilievi, in particolare del settore occidentale.

Mare mosso o molto mosso

La viabilità abbastanza regolare senza particolare criticità. Tuttavia non manca il lavoro per i vigili del fuoco che, soprattutto per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti.

Massimo da Chiesanuova, RSM:

Achille Massetti questa mattina da Borgo Maggiore, RSM:

Alessandro Meluzzi da Sogliano:

Giada da Alfero (FC):

Roberto Nanni

(nell’immagine in apertura: foto di Alessandro Meluzzi da Sogliano)