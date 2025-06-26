TuttoSantarcangelo: in arrivo il nuovo numero del periodico dell’Amministrazione comunale

“Una città per tutte le stagioni” è il titolo di apertura e il filo rosso che accomuna tutti i contenuti del nuovo numero di TuttoSantarcangelo, in distribuzione in questi giorni nel territorio di Santarcangelo.

Il numero 2 per l’anno 2025 del periodico dell’Amministrazione comunale è infatti dedicato alla presentazione del calendario degli eventi estivi, con un’attenzione particolare alla 55^ edizione di Santarcangelo Festival e alle iniziative della Fondazione Culture Santarcangelo, senza tralasciare gli appuntamenti più attesi dell’estate come Calici Santarcangelo e la riapertura del museo “Nel mondo di Tonino Guerra”. Proprio l’avvio della stagione di eventi è stata l’occasione per la presentazione della nuova brand identity di Santarcangelo, che sarà uno degli strumenti per la pianificazione e lo sviluppo del turismo cittadino: a questo riguardo, il nuovo numero di TuttoSantarcangelo si apre con alcune riflessioni del sindaco Filippo Sacchetti, che analizza e traccia principi e valori che dovranno guidare le strategie turistiche future.

Nelle prime pagine sono riportati anche un breve resoconto sull’attività, i servizi, gli interventi per l’ospedale Franchini di Santarcangelo presentati al recente Consiglio comunale da Ausl Romagna, nonché aggiornamenti sugli ultimi lavori pubblici e interventi di manutenzione.

Uno spazio speciale è dedicato anche ai lavori di messa in sicurezza del territorio e al nuovo sistema di allertamento locale di Protezione civile: un servizio che prevede l’arrivo di una telefonata agli iscritti in caso di allerte meteo significative o altre emergenze in corso, e che dovrà essere allargato al maggior numero possibile di cittadini tramite iscrizione volontaria.

Oltre alla distribuzione cartacea, TuttoSantarcangelo è disponibile presso i Servizi di Comunicazione ed è pubblicato in versione digitale sul sito internet istituzionale www.comune.santarcangelo.rn.it.