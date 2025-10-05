“Ultimo giorno di Gaza”: a Rimini un corteo per risvegliare l’empatia universale

A due anni dall’escalation del conflitto israelo-palestinese, il coordinamento cittadino “Ultimo giorno di Gaza” organizza per martedì 7 ottobre un corteo pacifico che propone una nuova forma di mobilitazione per la pace: un percorso di “esercizi di immedesimazione”, pensato per risvegliare l’empatia universale dei cittadini. L’iniziativa si inserisce nella continuità delle azioni del coordinamento, dopo l’installazione dei vestiti dei bambini in Piazza Tre Martiri a inizio maggio e la fiaccolata con la lettura dei nomi dei bambini uccisi a fine mese.

L’evento arriva dopo settimane di mobilitazione crescente: dallo sciopero del 22 settembre all’intercettazione della Global Sumud Flotilla nella notte tra l’1 e il 2 ottobre, dalle manifestazioni spontanee nazionali del 2 alla giornata #DigiunoGaza, fino allo sciopero generale del 3 ottobre e alla manifestazione nazionale a Roma del 4. Il corteo si terrà in un momento considerato “cruciale”, mentre Hamas ha appena risposto positivamente al piano di pace proposto dall’amministrazione Trump.

“Di fronte al sistematico fallimento delle istituzioni internazionali, all’incapacità dei nostri governi di condannare le violazioni del diritto internazionale documentate dall’ONU, ci resta solo ripartire dai cittadini” – dichiara il coordinamento. “Solo risvegliando un profondo senso di empatia possiamo ridare forza al dovere morale di schierarsi con le vittime e affermare il rispetto del diritto in maniera nonviolenta ma attivamente partecipata”.

Il corteo si formerà alle 18:00 al CEIS (via Vezia 2, Rimini), scelto simbolicamente per “ripartire dai più piccoli, nella loro innocenza e purezza”. Al CEIS sarà allestita un’installazione con disegni e poesie dei bambini. Alle 18:30 la partenza verso tre tappe simboliche della città: il Tempio Malatestiano (ore 19:00) con “Il peso del diritto violato”, la lettura delle violazioni ONU e l’accensione di fiaccole; Piazza Tre Martiri (ore 19:30) con una performance del collettivo Mani Rosse Antirazziste di Forlì; e Piazza Cavour (ore 20:00) con una performance dedicata alle donne di Gaza.

Tra le presenze confermate: Linda Maggiori, giornalista che ha denunciato il transito di container di armi nel porto di Ravenna, e rappresentanti del personale sanitario e del mondo del giornalismo. La manifestazione si concluderà alle 20:30 in Piazza Cavour con lo spegnimento simbolico delle luci e la diffusione di audio di bombardamenti, come ultimo “esercizio collettivo di immedesimazione”.

Il coordinamento chiede al Governo italiano il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, la sospensione totale delle forniture di armi verso Israele, la cessazione dei rapporti commerciali con entità coinvolte nel genocidio e l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dal diritto internazionale. Alla cittadinanza viene rivolto l’invito a partecipare attivamente al boicottaggio economico, culturale e sportivo, al sostegno delle iniziative di solidarietà diretta e alla diffusione della consapevolezza attraverso l’empatia.

La manifestazione è aperta a tutti i cittadini, dalle famiglie con bambini agli anziani, in un pomeriggio pensato come momento di profonda connessione umana e civile.