Un anno di cronaca in Emilia-Romagna

L’ELICOTTERO DECOLLA E SI SCHIANTA, MORTO LORENZO ROVAGNATI La sera del 5 febbraio l’elicottero era appena decollato da Castelguelfo di Noceto quando si è schiantato. Le tre persone a bordo sono morte: due erano i piloti, il passeggero era Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi famosa per il Gran Biscotto e uno degli eredi del fondatore Paolo. L’incidente è avvenuto in un’area della tenuta del castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia degli industriali. In quel momento c’era una fitta nebbia e le indagini, ancora in corso, propendono per un errore umano.

SVOLTA IN APPELLO, SAMAN UCCISA DA TUTTA LA FAMIGLIA Nessuno ha mai confessato l’omicidio, si sono accusati a vicenda, ma per i giudici di appello tutta la famiglia è responsabile di aver ucciso Saman Abbas. Quattro anni dopo la morte della ragazza pachistana di Novellara, ribaltando in buona parte la sentenza di primo grado, il 18 aprile la Corte d’Appello ha confermato la condanna all’ergastolo per i genitori, ha inflitto l’ergastolo anche ai due cugini, assolti e scarcerati dopo la prima decisione, e ha alzato a 22 anni la condanna per lo zio, che ha fatto trovare il cadavere.

SI DISINTEGRA L’ACCUSA SUGLI AFFIDI DI BIBBIANO Dopo un’inchiesta che ha spaccato la politica, dopo tre anni di udienze e battaglie infuocate in aula, il processo ‘Angeli e Demoni’, il cosiddetto caso Bibbiano sui presunti affidi illeciti in Val d’Enza si riduce a tre condanne e con la pena sospesa. A fronte di richieste della Procura fino a 15 anni e per tutti e 14 gli imputati, i giudici del tribunale di Reggio Emilia, il 14 luglio, hanno deciso di condannare solo l’ex responsabile dei Servizi sociali della Unione Val d’Enza, Federica Anghinolfi, l’assistente sociale Francesco Monopoli e la neuropsichiatra Floriana Murru.

LA VIGILESSA UCCISA, ERGASTOLO ALL’EX COMANDANTE GUALANDI Per la Corte di assise di Bologna si è trattato di un omicidio intenzionale, non di un incidente, come hanno sempre sostenuto Giampiero Gualandi e i suoi difensori. I giudici hanno inflitto l’ergastolo all’ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, 64 anni, accusato di aver assassinato la vigilessa Sofia Stefani, 33 anni, il 16 maggio 2024, con un colpo di pistola al volto. I due avevano una relazione extraconiugale. A Modena si è invece concluso con una condanna a 30 anni il processo a Mohamed Galloul per l’omicidio di Alice Neri, trovata carbonizzata nella sua auto, nel novembre 2022.

AURORA E FALLOU, CONDANNE PER OMICIDI TRA GIOVANISSIMI Il 25 ottobre 2024 la 13enne Aurora Tila precipitò da un balcone al settimo piano del palazzo di Piacenza in cui abitava con la madre e la sorella più grande. Per il Tribunale per i minorenni è stata uccisa dal ragazzino, allora 15enne, con il quale aveva avuto una storia. Per lui, che si è sempre dichiarato innocente, è arrivata la condanna a 17 anni. Ha fatto invece discutere, per l’entità della pena, la condanna a 11 anni e sei mesi al coetaneo che ha ucciso a coltellate Fallou Sall, 16 anni, morto il 4 settembre 2024 a Bologna.

A CAPODANNO ACCOLTELLA I PASSANTI, CARABINIERE GLI SPARA La notte di Capodanno ha accoltellato e ferito quattro passanti in strada prima di essere ucciso a colpi di pistola dal comandante dei carabinieri di Verucchio, Luciano Masini.

Il 23enne egiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta è morto, mentre il militare è stato in seguito archiviato: per la Procura di Rimini agì per legittima difesa. Nonostante i primi colpi avessero ferito alle gambe l’egiziano, il giovane infatti non si era fermato e voleva aggredire anche il carabiniere.

STRAGE DI BOLOGNA, DOPO 45 ANNI LA VERITÀ DELLA GIUSTIZIA Il primo luglio, con la condanna definitiva all’ergastolo per Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale, killer di ‘Ndrangheta, e ora anche stragista, è calato il velo sulle vicende giudiziarie dell’attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, 85 morti ed oltre 200 feriti, “il punto più alto della strategia della tensione”, come emerge dalle ultime sentenze. A 45 anni dalla strage, la storia si è completata: pensata e organizzata da P2 e servizi deviati, eseguita da terroristi neri. Da gennaio è definitivo anche l’ergastolo per Gilberto Cavallini, a cui è stata revocata la semilibertà.

NORD STREAM, L’UCRAINO ACCUSATO PRESO IN RIVIERA Serhii Kuznetsov, 49 anni, ex militare ucraino accusato di essere uno degli organizzatori del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream nel 2022, è stato arrestato il 21 agosto su mandato di arresto europeo mentre si trovava a San Clemente, nel Riminese, insieme alla famiglia. La Procura federale tedesca ne ha chiesto e infine ottenuto la consegna, il 27 novembre, decisa dopo due ricorsi in Cassazione. I reati contestati sono sabotaggio anticostituzionale, provocazione intenzionale di un’esplosione tramite ordigni e distruzione di opere pubbliche.

EVASO DOPO LA LAUREA, LA FUGA DI CAVALLARI FINISCE IN SPAGNA È finita in Spagna il 17 luglio, a Lloret de Mar, dove viveva come un turista, dopo l’evasione del 3 luglio durante un permesso per la laurea, la fuga di Andrea Cavallari. Il giovane era un componente della banda dello spray, condannato per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) avvenuta nel 2018 dove morirono nella calca cinque minorenni e una madre. La polizia spagnola lo ha catturato, in un’indagine dei carabinieri e della Penitenziaria. Dopo l’arresto è partita la caccia ai complici con sospetti su familiari e amici.

(ANSA)