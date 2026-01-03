Un anno di terremoti, nel 2025 a Rimini registrati 17 sismi con magnitudo superiore a ML2

Ci si accorge del nostro pianeta “pulsante” solo quando la terra sotto i piedi inizia a tremare. Sfogliando i siti tematici è possibile scoprire – se i dati corrispondono alla realtà – che Rimini, o meglio l’areale che gravita intorno al capoluogo di provincia, registra in media 120 terremoti l’anno. E ciò considerando tutte le magnitudo; molte delle quali non percepite neppure dagli animali più sensibili (e questo è un bene).

Un maggiore dettaglio della situazione corrispondente ai nostri giorni, più o meno un annodi report, è fornita dai panel statistici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che dà la possibilità di estrapolare alcuni numeri suddivisi per regione e località.

Nell’indagare il sistema, si scopre che nell’arco degli ultimi 12 mesi, stabilita Rimini come punto d’inizio grazie a latitudine e longitudine e fissata l’area d’interesse – circa 50 km per essere un po’ più performanti e lambire i confini delle Marche e della Toscana, Appennini inclusi – l’INGV ha catalogato 17 terremoti con magnitudo superiore a 2. Il più forte dei quali – in molti lo ricordano – quasi alla vigilia dello scorso Ferragosto, cioè il 12 agosto 2025, con epicentro la Costa romagnola meridionale a una profondità di 10 km e della “potenza” di magnitudo 3.2. Perché scriverne ora? Perché di solito nei primi giorni dell’anno nuovo si fanno bilanci e si stilano classifiche: alcune delle quali anche di utilizzo per allenare la memoria storica.