Un impianto da 90 kW sul bocciodromo: al via la rivoluzione solare di Montegridolfo

Montegridolfo compie un salto in avanti nella transizione energetica. Ieri sera, al Bocciodromo di Trebbio, è stata presentata alla cittadinanza la nuova Comunità Energetica Rinnovabile CERPAS Montegridolfo, nata su iniziativa del Comune e gestita da Solar Info Community, spin-off dell’Università di Bologna e del Tecnopolo di Rimini, con la collaborazione del Centro per le Comunità Solari Locali.

Il primo segnale concreto sarà proprio sul tetto del bocciodromo, dove sorgerà un impianto fotovoltaico da 90 kW, destinato a diventare il cuore della futura produzione di energia condivisa.

La comunità non avrà confini ristretti: oltre ai residenti di Montegridolfo, potranno aderire anche cittadini e imprese della zona sud della provincia di Rimini, della Valconca e delle Marche fino ad Urbino. Una scelta che trasforma di fatto Montegridolfo in uno dei territori guida della nuova energia “dal basso”.

Durante la presentazione diverse imprese locali – Montegridolfo S.p.A., I Vision e UFG Componenti Meccanici – hanno firmato il Protocollo di Responsabilità Sociale d’Impresa verso l’obiettivo “Città Solare 2035”, alla presenza del sindaco Alessandro Renzi e della consigliera regionale Emma Petitti.

Accanto alla CER, è stata illustrata la nuova piattaforma dell’Ecosistema di Comunità Solare, che offrirà ai cittadini strumenti pratici e attività formative nelle scuole, percorsi informativi e iniziative sul territorio.

Una particolare attenzione è stata riservata alle famiglie fragili: gli incentivi generati dalla CER, grazie al contributo delle imprese e del Comune, saranno destinati a chi vive in condizioni di povertà energetica, attraverso energia autoconsumabile e buoni spesa da utilizzare nei negozi locali.

Il sindaco Renzi ha parlato di “energia a km0 che genera valore economico e sociale”, invitando cittadini e imprese a partecipare alla nuova comunità. Solar Info Community ha sottolineato che Montegridolfo è “il primo tassello di un ecosistema più ampio che coinvolgerà anche Poggio Torriana e altri comuni del riminese”.

Il presidente del Centro per le Comunità Solari, Leonardo Setti, ha ricordato l’obiettivo: “costruire un movimento dal basso, in cui l’energia diventa davvero un bene comune”.