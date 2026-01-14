Un progetto per attrarre e trattenere competenze: “Rimini4Talent” candidato al bando regionale

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la candidatura al bando regionale 2026-2027 per il progetto “Rimini4Talent – Attrarre e trattenere talenti”, un intervento da 115 mila euro (con 92 mila richiesti alla Regione) che punta a costruire un sistema integrato di servizi per l’accoglienza, l’orientamento e la permanenza di professionisti altamente qualificati e delle loro famiglie.

La candidatura arriva al termine di un percorso di lavoro condiviso, costruito attraverso incontri pubblici, tavoli tecnici e confronti con stakeholder territoriali – imprese, università, terzo settore, mondo della ricerca – per definire un progetto realmente aderente alle esigenze del territorio riminese e capace di valorizzarne al massimo le potenzialità attrattive per giovani e professionisti di talento.

L’iniziativa prevede di coinvolgere circa 100 talenti e 150 familiari, con la realizzazione di 8 eventi informativi e di orientamento, 4 campagne promozionali e nuovi strumenti digitali e informativi pensati per rafforzare l’attrattività del territorio e facilitare l’accesso ai servizi.

Il tutto si inserisce in un contesto provinciale in crescita: secondo il rapporto Io sono Cultura 2025, Rimini è tra i territori più dinamici d’Italia per incidenza del settore culturale e creativo (12° posto nazionale, valore aggiunto culturale al 2,9%). La classifica 2025 di Italia Oggi colloca inoltre la provincia tra le prime 15 per qualità della vita, con un 3° posto nazionale nella dimensione “Turismo, intrattenimento e cultura”.

La candidatura si fonda su un partenariato esteso che coinvolge Camera di Commercio della Romagna, Università di Bologna – Campus di Rimini, ART-ER, Agenzia Regionale per il Lavoro, rappresentanze d’impresa, sindacati, ordini professionali, AUSL Romagna e realtà del terzo settore. Tutti saranno riuniti nel Board Territoriale, incaricato di coordinare le attività, mettere a sistema i servizi esistenti e rafforzare l’ecosistema locale dedicato all’attrazione e alla retention dei talenti.

Le linee principali del progetto

Sportello Talenti e servizi personalizzati per l’inserimento di professionisti e famiglie.

e servizi personalizzati per l’inserimento di professionisti e famiglie. Vetrina territoriale “Look at Rimini” per raccontare opportunità, settori strategici e asset locali.

per raccontare opportunità, settori strategici e asset locali. Campagne promozionali digitali e offline, con video-interviste a imprenditori del territorio.

digitali e offline, con video-interviste a imprenditori del territorio. Eventi di networking con imprese, startup, incubatori e centri di ricerca.

con imprese, startup, incubatori e centri di ricerca. Sperimentazione sanitaria per attrarre competenze manageriali in collaborazione con AUSL Romagna.

per attrarre competenze manageriali in collaborazione con AUSL Romagna. Piattaforma digitale “Rimini4Talent” potenziata come one-stop-shop per servizi e opportunità.

“Questa candidatura – sottolinea l’Amministrazione comunale– nasce da un lavoro condiviso con tutto il territorio. Rimini ha le potenzialità territoriali, culturali, formative e di servizio, per attrarre competenze e generare nuove opportunità, e con Rimini4Talent vogliamo trasformare questa visione in un sistema stabile di servizi per giovani, professioniste e professionisti” – conclude il Comune.