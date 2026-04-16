Unibo studia Marecchia e Marano: “Mappati microrganismi ma senza rischio sanitario immediato per la balneazione”

Un’innovativa analisi metagenomica dell’Università di Bologna mappa i microrganismi alle foci di Marecchia e Marano. I risultati offrono uno strumento di prevenzione per il futuro, ma gli esperti chiariscono: “Nessun rischio sanitario immediato per la balneazione”.

Di fronte all’azzurro dell’Adriatico, la scienza sta imparando a guardare ciò che l’occhio umano — e persino i test tradizionali — non possono vedere. Un team di ricercatori dell’Università di Bologna ha recentemente completato una “radiografia” del microbioma delle acque costiere tra Rimini e Riccione. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, non è però un bollettino di allerta, bensì un sofisticato esercizio di prevenzione tecnologica che conferma la resilienza del nostro ecosistema costiero.

La rassicurazione della scienza: “Nessun pericolo immediato”

Il dato che deve emergere con maggiore forza, a scanso di facili allarmismi, è l’assenza di un rischio biologico attuale. Sebbene le analisi abbiano individuato tracce di DNA riconducibili a virus umani (come Adenoviridae o Herpesviridae) e batteri, gli scienziati sono stati categorici: la presenza di materiale genetico non equivale alla presenza di agenti infettivi attivi.

“L’analisi genomica ci dice cosa è passato in quell’acqua, non cosa è ancora capace di nuocere”, chiarisce Giorgia Palladino, co-autrice dello studio. In termini semplici, individuare il DNA di un virus è come trovare un’impronta digitale sulla scena: conferma che qualcuno è passato di lì, ma non significa che il “colpevole” sia ancora presente o pericoloso. I processi naturali di degradazione, la salinità marina e l’azione dei raggi solari neutralizzano la carica virale, rendendo le acque sicure per i cittadini.

L’approccio One Health: ambiente e salute sono una cosa sola

La ricerca è stata condotta seguendo il paradigma “One Health”, un modello integrato che riconosce come la salute degli esseri umani sia indissolubilmente legata a quella degli animali e dell’ambiente. Monitorare le foci dei fiumi urbani — punti critici dove si incontrano le acque di drenaggio della città e quelle del mare — permette di capire come l’urbanizzazione influenzi l’ecosistema.

Nell’estate del 2024, i ricercatori hanno analizzato le foci del Marecchia, del Marano e del Rio Melo. In un periodo di massimo carico turistico, con una popolazione che può sfiorare le 800.000 presenze, il sistema di gestione delle acque è sottoposto a uno stress straordinario. Lo studio evidenzia che, mentre il Marecchia presenta un profilo più complesso dovuto al suo lungo percorso attraverso aree industriali e agricole, fiumi come il Marano e il Rio Melo confermano un impatto decisamente minore, in linea con i dati storici positivi sulla balneabilità della zona.

Il fronte della resistenza agli antibiotici

Un punto di grande interesse scientifico riguarda l’individuazione di geni di resistenza agli antibiotici (AMR). Nelle acque sono stati trovati frammenti genetici che conferiscono resistenza a diverse classi di farmaci. Anche in questo caso, la scoperta non indica una minaccia diretta per chi fa il bagno, ma rappresenta un prezioso set di dati per le autorità sanitarie. Questi geni, provenienti da attività agricole, zootecniche e urbane, fungono da “sentinelle” ambientali: studiarli oggi significa prepararsi a gestire meglio l’efficacia dei farmaci di domani.

Uno strumento per il turismo sostenibile

Invece di essere visto come una notizia negativa, questo studio si pone come una garanzia di eccellenza per la riviera romagnola. La capacità di monitorare con tale sensibilità la qualità delle acque mette il territorio all’avanguardia nella sorveglianza ambientale.

“Queste tecnologie”, conclude il coordinatore Marco Candela, “aprono nuove prospettive per una gestione sostenibile delle acque”. In un’area a così alta densità turistica, avere la capacità di individuare precocemente ogni minima variazione microbiologica non è un limite, ma un enorme valore aggiunto che garantisce, oggi più che mai, la sicurezza di visitatori e residenti.