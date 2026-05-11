Uno Bianca, l’intervista in carcere a Roberto Savi? “La banalità del male”

L’intervista televisiva dal carcere a Roberto Savi ha riaperto interrogativi sulla vicenda che seminò terrore in Emilia-Romagna e Marche a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta.

È bene chiedersi quale sia l’obiettivo di Savi dopo trent’anni di carcere. Narcisismo, lanciare segnali, formulare minacce? Di una cosa possiamo essere certi: non è stato un modo per chiedere scusa ai familiari delle vittime, perché queste scuse non ci sono state. La sensazione che ho ricevuto è quella della banalità; banalità delle motivazioni, delle parole e degli guardi.

Potrei dire della “banalità del male”, prendendo a prestito il titolo di un libro di Hanna Arendt e l’ammonimento in esso contenuto: il Male non ha bisogni di mostri, gli bastano persone banali. Ecco, banalmente i Savi uccidevano per soldi! L’accenno, nell’intervista di Roberto Savi, ai viaggi a Roma, agli incontri riservati, al “non volevano prenderci”, ecc. , non va giustamente ignorato, ma il principio di realtà ci dice che un’indagine ben condotta è riuscita a prenderli.

Va però aggiunto che in quegli anni lo svolgimento delle indagini sulla Uno Bianca non fu né semplice né lineare. La Procura di Pesaro fu per prima vicina alla soluzione del caso dopo il delitto al casello autostradale. Il rinvenimento di un bossolo di pistola “riusato”, avviò un’indagine sui poligoni di tiro dove gli esperti di armi si esercitano e raccolgono e riusano i bossoli. L’indagine arrivò fino al Poligono di Rimini dove si esercitava Alberto Savi lasciando traccia di sé nel registro della struttura.

Successivamente l’attività della Uno Bianca si spostò su Bologna, città che aveva subito due attentati sanguinari pochi anni prima (Val di Sambro e Stazione di Bologna). Ci si chiese, come dopo l’attentato alla Stazione e come chiese Renato Zangheri nel giorno del funerale delle vittime, “Perché Bologna?”. Bologna era emblema del buon governo delle sinistre, del dialogo con i cattolici di Lercaro e Dossetti, rappresentava una “ipotesi di lavoro” per la politica nazionale la cui stessa esistenza come ipotesi aveva sparso sangue, dall’uccisione di Aldo Moro in avanti.

La stagione di quella strategia politica basata sul terrore era ancora aperta, fra gli anni Ottanta e Novante, e fu quasi automatico chiedersi se delitti così efferati e spesso privi di logica, non manifestassero un nuovo volto della stessa strategia. La Procura bolognese divenne “per competenza” titolare dell’indagine e cercò risposte anche su questo impervio percorso.

Nel frattempo la Procura riminese, partendo dalle tracce fornite dall’indagine territoriale e da una buona attitudine investigativa, riusciva a individuare il gruppo che da anni operava da “dentro” la Polizia di Stato e a catturarne i componenti. Uomini dello Stato seppero mettere fine ai delitti di altri uomini dello Stato.

Le udienze del primo processo, non essendo ancora disponibile il Palazzo di Giustizia in costruzione, si tennero a Rimini nel salone del Quartiere delle Celle, e furono presiedute dal Giudice Fochessati. Il Sindaco di allora, interrogato in udienza sui motivi della costituzione come Parte Civile del Comune di Rimini, oltre che al timore diffuso nella popolazione, fece riferimento al danno di immagine per una città turistica come Rimini. Uno degli avvocati dei Savi insorse dicendo: ”Cosa c’entra adesso il turismo?”. Il Sindaco allora gli chiese: ”Ma lei andrebbe in vacanza in una città dove si spara per le strade?”.

Inevitabilmente, anche a distanza di trent’anni, le dichiarazioni di Roberto Savi riattiveranno la ricerca di complicità che possano in qualche modo avere coperto i fratelli Savi nella loro azione criminale; siano complicità interne al corpo di polizia o dei Servizi o di organismi illegali paralleli. Credo però che nella vicenda della Uno Bianca si debba prima di tutto guardare alla solidità delle sentenze di condanna divenute irrevocabili.

Giuseppe Chicchi