Uno Bianca, Paci: “non c’era alcun grande disegno dietro la banda. La verità è già stata accertata”

A oltre trent’anni dagli anni di terrore della Banda della Uno Bianca, il magistrato Daniele Paci, uno dei protagonisti dell’inchiesta che portò all’arresto dei fratelli Savi e degli altri componenti del gruppo criminale, torna a respingere con decisione le ipotesi che dietro la scia di sangue ci fossero regie occulte o apparati nascosti.

Intervenendo all’Arena Francesca da Rimini, nel corso di un incontro condotto dalla direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini, l’ex pubblico ministero ha ripercorso una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana, segnata da 24 omicidi e oltre cento feriti tra Emilia-Romagna e Marche.

Per Paci, la chiave per comprendere quanto accaduto risiede in quella che ha definito la “banalità del male”. Una spiegazione difficile da accettare soprattutto per i familiari delle vittime, che spesso faticano a rassegnarsi all’idea che tante vite siano state spezzate senza un movente politico o un progetto criminale più ampio.

“Capisco perfettamente chi continua a cercare spiegazioni diverse – ha affermato –. È umano non riuscire ad accettare che una persona cara sia stata uccisa per motivi apparentemente banali. Ma la mia convinzione è che i fatti siano andati esattamente così”.

Secondo il magistrato, con il passare degli anni i componenti della banda avevano progressivamente perso ogni percezione del valore della vita umana. Le persone non erano più individui, ma semplicemente ostacoli o possibili testimoni da eliminare.

Molti degli omicidi compiuti dalla Uno Bianca, ha ricordato Paci, nacquero infatti dal timore dei rapinatori di essere riconosciuti. Una logica spietata che trasformava qualsiasi vittima in un bersaglio.

Tra gli episodi evocati durante l’incontro anche l’uccisione del benzinaio cesenate Mirri nel giugno del 1991, uno dei tanti delitti che hanno segnato la lunga sequenza di sangue attribuita alla banda.

Paci ha inoltre ribadito il proprio scetticismo rispetto alle recenti ipotesi che tornano a evocare collegamenti con apparati dello Stato o dei servizi segreti. Un tema riemerso anche dopo alcune dichiarazioni di Roberto Savi.

“Vedremo quali saranno gli esiti degli approfondimenti della Procura di Bologna – ha spiegato – ma resto convinto che non vi fossero altre persone dietro la banda. Quando una verità giudiziaria è stata accertata in modo solido, non bisogna creare misteri dove non esistono”.

Nel suo intervento, il magistrato ha anche ricordato il momento in cui gli investigatori scoprirono che tra gli autori delle stragi vi era un poliziotto. Una rivelazione che definisce ancora oggi “un colpo tremendo”.

“Roberto Savi è stato un traditore. Ha tradito lo Stato e i cittadini che avrebbe dovuto proteggere. Sapere che un uomo in uniforme faceva parte di quella banda e partecipava all’uccisione di persone innocenti è qualcosa di inaccettabile ancora oggi”.

Parole che hanno riportato l’attenzione non solo sulla ferocia della Uno Bianca, ma anche sulla profonda ferita istituzionale provocata dalla presenza di uomini delle forze dell’ordine all’interno del gruppo criminale che per sette anni seminò paura tra Emilia-Romagna e Marche.