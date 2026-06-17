Va al bar per parlare col titolare, finisce in ospedale: tre imputati per il pestaggio

Era andato in un bar per chiarire una situazione che riguardava la compagna, ma la serata si sarebbe trasformata in una violenta aggressione. Per i fatti avvenuti nella notte del 29 aprile 2023 in un locale della Perla Verde, tre persone sono finite a processo davanti al Tribunale monocratico di Rimini con l’accusa di lesioni aggravate.

Tra gli imputati figurano il titolare del bar, un 40enne residente a Riccione, un suo cugino e un dipendente. Altri due lavoratori del locale hanno invece definito la propria posizione attraverso la messa alla prova.

La vittima è un uomo di 62 anni originario della Puglia. Secondo la ricostruzione emersa durante le indagini dei carabinieri, l’uomo si sarebbe presentato nel locale a tarda notte per affrontare il titolare in merito ad alcuni messaggi e attenzioni che quest’ultimo avrebbe rivolto alla sua compagna, all’epoca dipendente del bar.

L’episodio sarebbe avvenuto intorno all’una e mezza, a locale ormai chiuso. Il 62enne sostiene di essere stato colpito appena entrato e successivamente aggredito da più persone. In particolare avrebbe ricevuto un colpo alla testa con un vassoio di porcellana e sarebbe poi stato preso a calci e pugni mentre si trovava a terra. Nel corso dell’aggressione sarebbe comparsa anche una mazza da baseball.

L’uomo riportò diverse contusioni e alcune fratture alle costole, con una prognosi di circa venti giorni.

Dalle indagini è emerso inoltre che alcuni dei presunti aggressori avrebbero successivamente chiesto scusa alla vittima, spiegando di aver reagito senza sapere chi fosse realmente e di averlo scambiato per una persona intenzionata a compiere un’azione ostile all’interno del locale.

Diversa la posizione del titolare del bar che, pur ammettendo l’esistenza di tensioni personali con il compagno della dipendente, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nell’aggressione. Secondo la sua versione non avrebbe partecipato al pestaggio né avrebbe dato indicazioni ad altri di agire contro il 62enne, circostanza invece sostenuta dalla parte offesa.

Sarà ora il processo a chiarire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella vicenda.