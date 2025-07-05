Vacanze a Luglio in Romagna tra sport, musica, danza ed enogastronomia

A Rimini e dintorni…

Tra gli eventi più attesi del mese a Rimini c’è sicuramente il ritorno di Cartoon Club, il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, Fumetto e Games, che dal 13 al 20 luglio invade il centro storico e il Piazzale Fellini con una settimana densa di proiezioni, mostre, incontri, spettacoli e laboratori. L’edizione 2025 celebra il legame tra sport e narrazione visiva, tra supereroi e campioni, con un omaggio speciale a Superman e la presenza straordinaria di Milo Manara, che ha firmato il manifesto di ques’anno.

La danza conquista il palcoscenico della Fiera di Rimini dal 5 al 13 luglio con SportDance e gli spettacolari Campionati Italiani di Danza Sportiva. Centinaia di atleti si sfidano sulle note delle diverse discipline, regalando momenti di pura bellezza e adrenalina al pubblico che affolla le tribune.

Il cuore della musica elettronica batterà forte il 26 luglio sulla spiaggia di Rimini Miramare, dove arriva Peggy Gou, superstar internazionale della consolle. L’appuntamento è con la Rimini Beach Arena per una notte di vibrazioni e suoni che promette di diventare memorabile.

Prosegue nel frattempo, fino a settembre, “Rimini ’80”, un grande progetto culturale che rende omaggio allo scrittore Pier Vittorio Tondelli a quarant’anni dalla pubblicazione del romanzo “Rimini”. Mostre, concerti, serate clubbing, proiezioni e incontri ridisegnano l’immaginario di un’epoca ancora viva, che ha proiettato la Riviera nell’immaginario collettivo di un’intera generazione. Tra gli eventi principali, il ritorno live dei CCCP – Fedeli alla linea il 24 luglio, e il concerto-reading di Vasco Brondi il 29 luglio alla Corte degli Agostiniani, intitolato “Rimini come Hollywood”, che intreccia letture da Tondelli con musica e riflessioni personali.

Sempre nel segno di Tondelli, La Milanesiana torna a Rimini il 9 luglio al Teatro Galli con lo spettacolo “40 vite (senza fermarmi mai)” di Enrico Ruggeri, affiancato da Alessandro Gnocchi e preceduto da un intervento letterario di Enrico Palandri. L’evento, a ingresso libero, rappresenta uno dei momenti più intensi della rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi.

Sul versante storico, il 25 e 26 luglio a Bellaria Igea Marina va in scena la suggestiva rievocazione “Lo Sbarco dei Saraceni”. Il porto canale si trasforma in un teatro all’aperto dove centinaia di figuranti in costume raggiungono la riva a bordo di velieri storici, dando vita a uno spettacolo coinvolgente tra parate, musiche e battaglie simulate.

A Riccione si accendono i riflettori su una straordinaria rassegna musicale: dal 26 luglio al 3 agosto, piazzale Ceccarini ospita una serie di concerti gratuiti dedicati al jazz e alla musica d’autore. Si comincia con Billy Cobham e si prosegue con i Patagarri, Francesca Tandoi, la Mondaino Youth Orchestra e l’attesissimo duo Paolo Fresu & Omar Sosa. Emozioni anche all’alba del 27 luglio con il concerto sulla spiaggia della cantautrice La Niña, mentre dal 14 al 18 luglio torna Riccione Estate Danza con stage, workshop e spettacoli.

E per gli amanti della fotografia, da non perdere la mostra “Mare Magnum” a Villa Mussolini, aperta fino al 5 ottobre, con le immagini di grandi autori dell’agenzia Magnum Photos che raccontano il rapporto universale tra uomo e mare.

Il mese di luglio continua a sorprendere anche a Cattolica: giovedì 10 luglio, alle ore 21, prenderà il via in Piazza Roosevelt la quarta edizione del Cattolica JaZzFeeling Festival, un evento ormai atteso e consolidato che ha saputo conquistare turisti, residenti e appassionati grazie alla sua formula coinvolgente e alla qualità degli artisti ospitati. Quattro gli appuntamenti in programma: 10, 17, 24 luglio e 7 agosto, sempre in orario serale.

Ci sono poi le esperienze uniche in collina. Spostandosi di pochi chilometri dal mare verso l’interno si scopre un territorio unico e incontaminato, ricco di itinerari da percorrere a piedi e con la bici, nelle terre dei Malatesta e Montefeltro. Itinerari tra castelli e rocche con eventi per riscoprire le tradizioni di un antico passato, esperienze da vivere tutte d’un fiato, scrigni di arte, storia, cultura ed enogastronomia. In luglio tante le iniziative in programma con visite guidate alle Grotte di Onferno (patrimonio Unesco) o ai suggestivi borghi di Mondaino e Verucchio www.riviera.rimini.it

Non manca l’eleganza, che a Verucchio accoglie dal 18 al 26 luglio il Verucchio Festival, con un programma musicale che spazia dal jazz alla canzone d’autore. Tra i protagonisti, i Quintorigo con John De Leo, Elio, The Original Blues Brothers Band ed Eugenio in Via di Gioia.

Anche l’Alta Valmarecchia rende omaggio alla musica con il ritorno del “Maledette Malelingue Festival” a Novafeltria, l’evento dedicato a Ivan Graziani. Il 12 luglio è la volta di Ron con il suo tour “Al centro esatto della musica”, mentre il 13 luglio saliranno sul palco Filippo e Tommy Graziani insieme ad altri artisti per la grande festa “Ottanta – Buon compleanno Ivan”.

Dal 4 al 13 luglio, Santarcangelo di Romagna ospita uno dei festival di teatro e arti performative più importanti d’Europa: il Santarcangelo Festival. Dieci giorni di spettacoli, incontri, installazioni e laboratori trasformeranno il borgo in un luogo di sperimentazione, partecipazione e meraviglia. Un evento che continua a valorizzare il legame profondo tra arte e territorio.

Sulla Rocca di Montefiore Conca, dal 12 al 13 luglio, va in scena “Rocca di Luna”, un evento che accoglie concerti, installazioni, mostre e spettacoli teatrali sotto il cielo stellato. Il tema di quest’anno – “Là dove nasce la magia… potrebbe nascere un drago” – guida il pubblico tra atmosfere fiabesche e panorami mozzafiato.

Torna dal 23 al 25 luglio, per la 25ª edizione, uno degli appuntamenti più amati dell’estate romagnola: Scorticata – La Collina dei Piaceri a Torriana tra le verdi colline della Valmarecchia. Quattro serate nella splendida cornice del borgo per celebrare il buon cibo, la musica e l’accoglienza tipica della Romagna in una danza di piaceri, sapori, odori, storie, contaminazioni grazie alla presenza di chef del territorio come Massimiliano Mussoni, Mariano Guardianelli, Gianluca Gorini, Silver Succi e chef provenienti da tutta Italia, Corrado Assenza del “Caffè Sicilia” di Noto, celebre per i suoi cannoli e cassate che hanno conquistato il mondo, Gianluca Durillo, Andrea Serafini, Luca Ronzoni e Francesco Forlini, giovani chef sperimentatori di grande talento. Diverse saranno le cantine del riminese che accompagneranno il viaggio tra sapori e profumi ogni sera.

A Forlì-Cesena e dintorni…

Un luogo che si trasforma in palcoscenico naturale è l’Oasi Gregorina, a due passi da Castrocaro Terme. Dal mese di maggio fino ad agosto, l’Oasi propone un fitto calendario di appuntamenti pensati per tutte le età, con visite guidate condotte da esperti AIGAE, percorsi sensoriali, giochi interattivi ed eventi al tramonto o in notturna, quando la natura si veste di fascino e mistero.

A Cesenatico, dal 13 al 20 luglio, torna “The Week”, il festival internazionale di street dance che ogni anno attira ballerini da tutto il mondo. Durante la settimana, sono in programma workshop, feste e jam session, mentre il gran finale è atteso per il weekend del 19 e 20 luglio in Piazza Spose dei Marinai. Sempre a Cesenatico, dal 24 al 27 luglio, i riflettori si accendono su “Cesenatico Noir”, rassegna letteraria dedicata al genere giallo. Scrittori, investigatori e autori si alterneranno in incontri pubblici, firmacopie e dibattiti. Il programma include anche “Mistery Kids”, sezione speciale per i più piccoli, e una serata di cinema noir sotto le stelle, per vivere il mistero anche in immagini.

Il 13 luglio Bagno di Romagna ospita la prima edizione del “Giro del Mito”, una granfondo ciclistica che attraversa i paesaggi incontaminati dell’Appennino Tosco-Romagnolo. L’evento, oltre alla gara, sarà occasione per riscoprire il territorio tra storia, natura e cultura, con eventi collaterali e degustazioni tipiche per partecipanti e spettatori.

Il 25 e 26 luglio a Mercato Saraceno torna “La Notte Saracena”, storica festa della Valle del Savio giunta alla sua tredicesima edizione. Il borgo si trasforma in un circo a cielo aperto, con spettacoli di teatro di strada, performance di circo contemporaneo, musica e stand gastronomici. Due giornate di festa, energia e tradizioni.

Evento centrale dell’estate è il grande concerto dei Rockin’1000, che celebrano il loro decennale allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena con due giorni di musica indimenticabile, il 26 e 27 luglio. Migliaia di musicisti suoneranno insieme in un’unica grande orchestra, accompagnati da ospiti d’eccezione: Piero Pelù e i Negrita il 26, Negramaro, Francesca Michielin e Fast Animals and Slow Kids il 27. Sul podio, Peppe Vessicchio e Daniel Plentz a dirigere un evento che unisce comunità, talento e pura energia.

Dal 6 luglio al 16 agosto, Sarsina accoglie la 64ª edizione del “Plautus Festival”, una delle più longeve rassegne teatrali dedicate al teatro classico. Gli spettacoli si svolgono nella splendida Arena Plautina e in vari angoli suggestivi del centro storico, con un programma che alterna commedie plautine, tragedie greche, musica e danza, offrendo ogni sera un’immersione nella bellezza del teatro antico.

Ogni venerdì, dal 27 giugno al 12 settembre, a San Mauro Pascoli, il Parco Stefano Campana diventa il fulcro di “SaMMauro in liscio”, rassegna dedicata al folklore musicale romagnolo. Tra orchestra, balli e danze tradizionali, le serate diventano un’occasione per vivere la socialità e la cultura popolare sotto le stelle.

A Bertinoro, fino a settembre, il “Balcone della Romagna” propone un ricco programma che alterna musica, enogastronomia e cultura. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda: il concerto dei Fricò Royal l’11 luglio e la rassegna “Donne in Blues” nelle serate del 19 e 26 luglio e dell’8 agosto a Fratta Terme, con protagoniste voci femminili di grande potenza e carisma.

Gatteo Mare invece propone per tutto luglio “Rubicone Live”, rassegna musicale con le migliori tribute band italiane. Il 19 luglio si viaggia nel tempo con “The Best Of”, spettacolo che attraversa decenni di successi internazionali. Il 20 è la volta della “Roxy Bar”, storica tribute band di Vasco Rossi, mentre il 27 luglio arrivano gli “Hoop”, gruppo che reinterpreta in chiave rock le hit dei Pooh.

Nella corte del Castello Malatestiano, invece, va in scena fino al 31 luglio “Elsinore”, rassegna teatrale che intreccia sperimentazione e tradizione, con spettacoli immersivi e performance d’autore. Infine, l’11 luglio, all’interno della rassegna “La Milanesiana” ideata da Elisabetta Sgarbi, l’Arena Rubicone ospita il concerto gratuito di Fausto Leali, anticipato da un’introduzione musicale e letteraria.

Esperienze uniche tra sapori e saperi, tra visioni internazionali e amore per la cucina locale, Chef sotto il Portico nelle giornate dell’8, 9 e 10 luglio si pone nel panorama nazionale come un’esperienza unica in cui le cucine di tutto il mondo si incontrano per una cena a più mani ed un solo cuore, quello della vera passione per il gusto. 10 chef internazionali da sud America, Asia, Africa e Europa lungo la via del paese di Portico di Romagna offrono la loro maestria a chi di non solo di cibo vive ma anche di storie e di racconti.



A Ravenna e dintorni…

Da non perdere l’appuntamento Ravenna Festival, che prosegue fino al 13 luglio con un cartellone internazionale che accoglie i più grandi nomi della scena musicale mondiale. Due date da segnare con il cerchio rosso: sabato 5 luglio alle ore 21 il maestro Riccardo Muti sarà al Palazzo Mauro De André, a dirigere un concerto-evento imperdibile; pochi giorni dopo, giovedì 10 luglio, sempre alle 21 e nella stessa cornice, saliranno sul palco Daniel Harding e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in una serata di altissimo livello artistico.

Parallelamente, Ravenna si trasforma ogni sera in una città d’incanto con l’iniziativa Mosaico di Notte, in programma dal 1 luglio al 5 settembre. I monumenti patrimonio dell’umanità UNESCO aprono le loro porte in orario serale offrendo visite guidate e momenti di contemplazione alla luce delle stelle, regalando ai visitatori un’esperienza intima e suggestiva tra mosaici millenari, arte bizantina e bellezze architettoniche senza tempo.

Cervia si rinnova l’appuntamento con le Notti Romagnole, ogni giovedì sera, nel cuore della pineta di Tagliata. Il Parco dei Gemelli si trasforma in una grande balera all’aperto, dove la musica da ballo, il liscio e i ritmi popolari scandiscono serate piene di allegria e tradizione, perfette per chi ama danzare all’aperto respirando la brezza del mare. Sabato 12 luglio prende il via la 33ª edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro”, un salotto letterario sotto l’ombrellone che intreccia autori, giornalisti e personaggi dello spettacolo in incontri a cielo aperto, fra pensieri, emozioni e parole. Il momento clou della rassegna sarà come sempre la suggestiva “passeggiata con gli autori” che porterà libri e lettori direttamente sul bagnasciuga. Sempre a Cervia, in Piazza Garibaldi, sono attesi due grandi nomi della musica italiana. Antonello Venditti, domenica 20 luglio, porterà in scena “Notte Prima degli Esami – 40th Anniversary”, un concerto celebrativo dell’album “Cuore” del 1984. Un viaggio musicale nel tempo, fra inni generazionali e grandi successi. Pochi giorni dopo, venerdì 25 luglio, sarà la volta di Diodato, reduce dal tour teatrale invernale, con una tappa che si preannuncia intensa ed emozionante grazie alla sua voce carica di poesia e passione.

Infine, il grande jazz internazionale torna protagonista a Milano Marittima con la quinta edizione dell’International Jazz Festival. Due serate a luglio, il 18 e il 19, e altre due ad agosto, vedranno alternarsi sul palco artisti di fama mondiale in concerti gratuiti all’aperto, capaci di trasformare la località in una raffinata sala concerti sotto le stelle.

Nel panorama delle esperienze estive da non perdere si inserisce anche Oriolo di Sera, appuntamento fisso del mercoledì a Faenza, nello scenario panoramico della Torre di Oriolo. Lì si possono vivere cene sotto le stelle con piatti e vini locali, accompagnati da musica live, animazioni per bambini e visite al castello medievale illuminate solo dalla luna. Un vero tuffo nel gusto e nella storia.

Dal 9 al 15 luglio, la natura si fa teatro con la Arena delle Balle di Paglia a Cotignola, lungo la golena del fiume Senio. Una settimana di spettacoli immersi in un’atmosfera unica, tra balle di fieno, installazioni artistiche e performance di musica, teatro e poesia. Un’esperienza onirica e comunitaria, che ogni anno richiama un pubblico eterogeneo affascinato dalla semplicità e dalla potenza evocativa dell’ambiente rurale.



A Ferrara e dintorni…

Prosegue fino al 15 settembre, nelle suggestive sale del Castello Estense a Ferrara, la mostra “Art Kane. Oltre il reale”, una retrospettiva dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento, nel centenario della sua nascita. Ma è la musica live a dominare la scena con il Ferrara Summer Festival, che trasformerà Piazza Ariostea in una grande arena a cielo aperto. Sabato 5 luglio si parte con l’esplosiva “Voglio tornare negli anni ’90”, un viaggio nostalgico e danzereccio tra le hit di Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Corona e 883. Giovedì 10 luglio spazio all’intensità con “De André canta De André”, omaggio di Cristiano al padre Fabrizio. Il giorno successivo, venerdì 11, salirà sul palco Tananai con il suo “Calmocobra Tour”, seguito sabato 12 luglio dalla lunga maratona musicale de La Notte dei Format, che fonde dj set, luci, spettacolo e partecipazione.

A pochi passi dal centro storico, la Darsena di San Paolo ospita fino al 17 luglio “Un fiume di musica”, con concerti e momenti di solidarietà che animano l’estate ferrarese. E per gli amanti della cultura, il MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah propone fino al 20 luglio la mostra “Bellissima Ester”, un viaggio tra arte, tradizione e spiritualità.

Spostandosi verso la costa, Comacchio e i Lidi offrono un cartellone estivo travolgente. Il Radio 105 Summer Festival apre il programma venerdì 4 luglio a Porto Garibaldi, mentre nella stessa serata la Banda Sant’Ambrogio omaggia Broadway in Piazzetta Trepponti. Tra gli eventi più suggestivi, “La lampada di Aladino” il 9 luglio e “Sonate al chiaro di luna” al Museo Delta Antico, per una serata di musica e narrazione sotto le stelle. Ogni giovedì, la Stazione Foce delle Valli di Comacchio ospita concerti speciali: il 10 luglio con Duolcevita, l’11 con le voci del Conservatorio G. Verdi di Ravenna. Il 12 luglio sarà la volta della rievocazione storica Il vino degli Etruschi, con degustazioni che uniscono storia e gusto.

La rassegna Musica all’Alba accompagna le prime luci del giorno: il 13 luglio al Bagno Kursaal di Lido di Spina, il 20 al Bagno Huna e il 27 al Bagno Playa Loca di Lido Estensi. Il 17 luglio, “Arie sul Delta” fonde lirica e natura alla Stazione Foce, mentre la sera ci si divide tra jazz, samba e musica popolare nei Lidi.

A fine mese, due nomi di prestigio per l’Emilia Romagna Festival: Sergio Cammariere, sabato 26 luglio, in un’intima serata di piano e voce; Paolo Fresu, lunedì 28 luglio, in un imperdibile concerto di jazz raffinato e poetico.

Chiude questo affresco estivo la Sagra della Vongola Verace di Goro, in programma dall’11 al 20 luglio. Tra i canali e le valli del Delta, questo evento celebra l’eccellenza della vongola locale con un ricchissimo menù a base di pesce fresco, stand gastronomici coperti, piatti tradizionali e innovativi, e uno sguardo profondo al rapporto tra uomo e ambiente in una delle aree più affascinanti e genuine dell’Adriatico.

Tutti gli eventi e le esperienze su: https://www.visitromagna.it/

(Nell’immagine di apertura: Rimini Beach Arena)