Valconca: ultimo week end per gli spettacoli di “Mille e una notti”

Si concluderà il prossimo weekend (venerdì 30 e sabato 31 agosto all’alba e domenica 1 settembre al tramonto) la manifestazione estiva Mille e una notti in Valconca, “maratona” di spettacoli iniziata il 26 luglio, che ha toccato festosamente angoli, piazze, terrazze, parchi dei più bei borghi della Valconca raccontando le gesta di Marco Polo detto Il milione nei 700 anni dalla morte.

Arriva dunque al termine il lungo viaggio di Marco Polo, che ha ricevuto da Kublai Khan il lasciapassare per tornare nell’amata Venezia; dovrà però prima accompagnare la principessa Kokachin dalla Cina alla Persia. Ogni episodio della rassegna ricostruisce una sosta lungo la navigazione che porta i Polo e la principessa in vari luoghi che rappresentano altrettante tappe: Zaiton, Champa, Java, Ceylon, Maabar, Hormuz.

Giunto alla sesta settimana, il caravanserraglio racconterà dunque le ultime tre tappe (Ceylon, Maabar, Hormuz) toccando i comuni di Motegridolfo, San Clemente e Gemmano (RN). IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE si dipana infatti in 6 episodi e in 18 repliche animati da una vera e propria “compagnia di giro” formata da un cast di 15 artisti fra attori danzatori e musicisti, a rotazione. Da segnalare che entra nel cast, questa settimana, Viola Betti: artista internazionale diplomata alla Central School of Ballet di Londra, Viola ha lavorato come ballerina professionista negli Stati Uniti e in Italia, con diversi artisti e compagnie come la Mystic Ballet in Connecticut, USA, nel percorso MoDem Pro con la Compagnia Zappalà Danza di Catania, in Sicilia. Nata come ballerina classica, nel suo percorso ha sperimentato molteplici stili dal contemporaneo al jazz oltre a teatro e canto. Recitazione, musica dal vivo, narrazione in acustico, danza e canto, sono infatti gli elementi che caratterizzano la messa in scena degli spettacoli de IL MILIONE. illuminati solo dalla luce naturale delle Albe e dei Tramonti.

Quest’anno l’esperienza è stata arricchita anche dal progetto Per sentieri in Valconca, che offre a visitatori altrettante passeggiate gratuite alla scoperta dell’entroterra, nove delle quali abbinate allo spettacolo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e sono seguiti da un momento conviviale offerto dalle amministrazioni comunali ospitanti.

Il progetto Mille e una notti in Valconca-V Edizione è frutto dell’impegno congiunto della Compagnia Teatrale Città Teatro insieme con Unione Valconca e i Comuni di San Clemente, Saludecio, Montescudo-Montecolombo, Gemmano, Montefiore Conca, Sassofeltrio, Montegridolfo, Mondaino e Morciano e il contributo di Regione Emilia Romagna e Visit Romagna.

Venerdì 30 Agosto ore 6 ALBA

MONTEGRIDOLFO, Terrazza dell’Osteria dell’Accademia (anziché Terrazza Museo Linea Gotica)

IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE Episodio 4- Ceylon e i fatti curiosi del Catai

Con Mirco Gennari, Viola Betti, Davide Simonetti, Daniele Torri e con la partecipazione delle allieve della Compagnia Giovani Sandy Capozzo e Maria Capra

A seguire: colazione

Geolocalizzazione:https://maps.app.goo.gl/b9jUmmHbSQsvZn4Z9?g_st=com.google.maps.preview.copy

Lo spettacolo è preceduto dalla passeggiata Per sentieri in Valconca dalle ore 18, prenotazione raccomandata: https://persentieri.malatempora.org/

Sabato 31 agosto ore 6 ALBA

SAN CLEMENTE, Piazzale del Vecchio Cimitero

IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE Episodio 5- Maabar e le nozze della principessa Kokachin

Con Francesca Airaudo, Viola Betti, Davide Simonetti, Daniele Torri e con la partecipazione delle allieve della Compagnia Giovani Sofia Spagnuolo e Sofia Capra

A seguire: colazione

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/LpwdQd8Hd2LWUs1G6

ULTIMA REPLICA

Domenica 1 Settembre ore 18.30 TRAMONTO

ONFERNO (Gemmano) , Terrazza del Castello

IL MILIONE E ALTRE AVVENTURE Episodio 6- Hormuz e l’uomo che venne dal futuro

Con Francesca Airaudo, Viola Betti, Davide Simonetti, Tiziano Paganelli e con la partecipazione delle allieve della Compagnia Giovani Sandy Capozzo e Maria Capra

A seguire: aperitivo

Geolocalizzazione: https://maps.app.goo.gl/v1ZKUFC9QzwnQtFw8

Tutto il programma su https://cittateatro.it/il-milione-e-altre-avventure/