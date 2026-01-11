Venti milioni di passeggeri: sogno aereo o fantasia a bassa quota?

Arrivare a 20 milioni di passeggeri negli aeroporti regionali. L’obiettivo fissato dalla Regione Emilia-Romagna dopo l’abolizione della council tax per gli scali minori ha un pregio indiscutibile: è chiaro, rotondo e molto ambizioso. Forse troppo.

I numeri di partenza, quelli reali, raccontano altro. Bologna viaggia attorno agli 11 milioni di passeggeri, mentre Rimini, Forlì e Parma – sommati – fanno poco più di 700 mila. Totale regionale: 11,7 milioni. Non male, ma siamo poco oltre la metà dell’obiettivo dichiarato.

Per arrivare a quota 20 milioni servirebbe una crescita che non ha precedenti nella storia aeroportuale italiana. Bologna dovrebbe salire a 13 milioni, un balzo che significa più voli, più slot, più rumore, più traffico terrestre e un sistema infrastrutturale che dovrebbe reggere un carico ancora maggiore. Rimini dovrebbe fare un salto quantico, passando da 430 mila a 4 milioni di passeggeri: quasi dieci volte tanto. Forlì, oggi a 135 mila, dovrebbe moltiplicarsi fino a 2 milioni, mentre Parma dovrebbe arrivare a 1 milione, partendo da una capacità teorica di 700 mila.

In altre parole, non una crescita, ma una trasformazione antropologica del sistema aeroportuale.

L’idea che l’abolizione della council tax basti a innescare una simile esplosione di traffico è affascinante quanto credere che togliere il biglietto d’ingresso a un museo lo trasformi automaticamente nel Louvre. La domanda non si crea per decreto, né le rotte aeree spuntano come funghi solo perché i costi si abbassano.

C’è poi un dettaglio che spesso resta sullo sfondo: gli aeroporti non competono solo tra loro, ma con scali molto più forti a poche ore di distanza, con hub consolidati, reti intercontinentali e bacini di utenza enormi. Pensare che Rimini, Forlì e Parma possano intercettare milioni di passeggeri senza un cambiamento radicale del contesto turistico, industriale e infrastrutturale è, nel migliore dei casi, ottimismo creativo.

Eppure, una possibilità – piccola ma reale – esiste. Non passa dai numeri miracolosi, ma da una strategia meno muscolare e più intelligente: specializzazione degli scali, integrazione vera con il sistema ferroviario, ruolo chiaro per ciascun aeroporto, accordi di lungo periodo con vettori coerenti con il territorio, e soprattutto un progetto industriale, non solo una leva fiscale.

Se Bologna continua a crescere in modo sostenibile, se Rimini consolida il turismo internazionale senza inseguire voli spot, se Forlì trova una sua nicchia credibile e Parma smette di oscillare tra ambizione e ripartenze, allora il sistema può crescere. Non fino a 20 milioni domani mattina, ma abbastanza da dire che l’Emilia-Romagna ha un sistema aeroportuale razionale, non un libro dei sogni.

Perché sognare è lecito. Ma negli aeroporti, come in aviazione, prima di decollare servono pista, motori e carburante. E possibilmente anche qualche passeggero già in coda al gate.

Chiudere i supermercati non salverà il centro storico

Chiudere i supermercati la domenica non salverà il centro storico. È una scorciatoia comoda, ma sbagliata. E soprattutto è una discussione che ciclicamente riemerge, sempre uguale a sé stessa, rilanciata da qualche dirigente delle associazioni dei commercianti come se fosse la leva decisiva per fermare un declino che dura da anni.

Si continua a indicare nella grande distribuzione il colpevole, quando i problemi reali sono sotto gli occhi di tutti: affitti fuori mercato, pressione fiscale, città sempre meno accessibili, centri storici svuotati di funzioni e servizi. Pensare che, a serrande abbassate nei supermercati, i cittadini correranno a fare la spesa nei negozi di vicinato è una favola. Più realisticamente resteranno a casa o compreranno online. Amazon, infatti, la domenica non chiude.

Il lavoro domenicale non si cancella con un divieto: si sposta o si riduce, penalizzando lavoratori e famiglie che proprio nel fine settimana riescono a fare la spesa. E il centro storico non diventa più attrattivo solo perché altrove è tutto chiuso.

Quello che colpisce, semmai, è l’assenza di proposte concrete. Da chi guida le associazioni di categoria ci si aspetterebbe una visione, non l’ennesimo riflesso condizionato. Ad esempio: che fine hanno fatto le idee per rilanciare le aste commerciali del mare, oggi in larga parte in evidente stato di degrado, fatta salva qualche rara eccezione? Luoghi che avrebbero tutto per essere motore di economia urbana, turismo e qualità commerciale, e che invece vengono spesso ignorati nel dibattito.

Il commercio di prossimità non ha bisogno di protezionismo di facciata, ma di politiche serie: affitti sostenibili, rigenerazione urbana, eventi continuativi, servizi, sicurezza, accessibilità. Senza questo, chiudere la Gdo la domenica non è una strategia di rilancio. È solo l’ennesimo alibi.

La città a 15 minuti? Bella idea, ma solo per chi può permettersela

La “città a 15 minuti” viene spesso presentata come la ricetta per vivere meglio: servizi vicini, meno traffico, più qualità urbana. Ma dietro questa narrazione rassicurante si nasconde un effetto collaterale evidente: dove arrivano i servizi, i prezzi delle case aumentano. E aumentano molto.

Più scuole, verde, trasporti e commercio rendono i quartieri più attrattivi. Senza politiche abitative serie, però, l’attrattività si traduce in affitti alle stelle e in un’espulsione silenziosa dei redditi medi e bassi. Così il modello che dovrebbe accorciare le distanze finisce per crearne di nuove, sociali ed economiche.

Nelle città piccole e medie il paradosso è ancora più evidente: il lavoro spesso non è sotto casa, ma lontano chilometri. Parlare di tutto a 15 minuti significa ignorare il mercato del lavoro reale e, allo stesso tempo, gonfiare il valore immobiliare di poche aree, lasciando il resto indietro.

Il risultato è una città divisa: quartieri “virtuosi” accessibili solo a chi può permetterseli e periferie sempre più dormitorio. La città a 15 minuti funziona come slogan, molto meno come politica urbana. Senza una strategia su casa, lavoro e mobilità, resta una bella idea. Per pochi.

Maurizio Melucci