Verso la demolizione il Samsara Beach Gallipoli gemello del locale di Riccione

C’era una volta il Samsara Beach, il tempio dei beach party che aveva trasformato Gallipoli nella capitale europea del divertimento giovanile. Oggi, di quel mito, non resta granché: c’è però un ordine di demolizione che mette la parola fine a una storia durata oltre un decennio.

Mentre le ruspe cancellano il passato in Puglia, lo stabilimento gemello di Riccione viaggia a gonfie vele. Stesso format, stessi dj, ma un destino diametralmente opposto. Il fondatore, Rocco Greco, ha scelto l’Emilia Romagna portando con sé investimenti e competenze. «Al Nord le imprese sono considerate una risorsa da tutelare e promuovere», spiega con l’amarezza di chi ha visto il proprio progetto affogare tra contenziosi legali e accuse di abusi edilizi.

Il cuore della questione non è la tutela dell’ambiente, su cui Greco non transige, ma la cultura delle regole. Se a Gallipoli la festa in spiaggia è stata sanzionata come una discoteca abusiva, portando alla chiusura e all’agonia della struttura, sulla Riviera romagnola la movida è parte integrante di una filiera strategica. Le istituzioni non si limitano a vigilare, ma collaborano: i treni vengono brandizzati con le immagini delle spiagge e gli orari dei trasporti sono sincronizzati con le esigenze dei flussi turistici.

«La cultura imprenditoriale al Sud deve fare ancora molta strada», rimarca Greco. Il caso Samsara dimostra che, senza una programmazione condivisa tra pubblico e privato, anche il brand più forte rischia di finire nel cestino dei rifiuti.