Verso la Serie A: NTS Informatica Basket Rimini vs Varese, Lazio e Padova

La prima avversaria che NTS Informatica Basket Rimini affronterà, nella finale per la promozione in serie A in carrozzina FIPIC sarà HS Varese Amca Elevatori che, nel torneo triangolare delle seconde, ha staccato il biglietto per la finale vincendo sabato 18 aprile contro D Junior Team Sassari 70 a 61 e, nella mattinata successiva ha regolato i padroni di casa del Santa Lucia Roma con un tiratissimo 56 a 54.

Varese, che i riminesi hanno incontrato solo nel campionato 2018-19, quando giunse prima del girone e noi ultimi, ha chiuso seconda nel girone A, per differenza punti nel doppio confronto sulla terza, con 11 vinte / 3 perse – 73,6 punti segnati e 35,9 subiti. È una formazione abituata sempre ai piani alti delle classifiche e il ruolo di seconda è puramente statistico-matematico.

Per completezza: Padova Millenium ha chiuso imbattuta (14/0) il Girone A, mentre SS Lazio ha concluso il Girone C al pari di SSD Santa Lucia ma con differenza canestri a favore nello scontro diretto.

Si prospetta così una terna di scontri ad altissimo livello, tutte contro tutte, senza esclusione di colpi. NTS Informatica Basket Rimini che si sta preparando con meticolosa concentrazione sul campo di casa per continuare a cullare il sogno, andrà a sfidare in amichevole le due formazioni adriatiche della serie A: Deco Amicacci Abruzzo Giulianova, 3ª classificata e S. Stefano Kos Group Porto Potenza Picena, 4ª classificata. Entrambe qualificate per il playoff scudetto che si giocherà nelle stesse date.

Si giocherà nella sede della SS Lazio, a Formello (RM) al campo IC Barbara Rizzo, Scuola Rossellini – Località Arbereto Via P. Borsellino, e sarà il seguente:

GIORNATA DI SABATO 09/05/2026

* Gara 1 ore 09:30: NTS INFORMATICA BASKET RIMINI vs HS VARESE AMCA ELEVATORI

* Gara 2 ore 12:00: SS LAZIO BASKET vs PADOVA MILLENIUM

* Gara 3 ore 17:30: NTS INFORMATICA BASKET RIMINI vs SS LAZIO BASKET

* Gara 4 ore 20:00: PADOVA MILLENIUM vs HS VARESE AMCA ELEVATORI

GIORNATA DI DOMENICA 10/05/2026

* Gara 5 ore 10:00: HS VARESE AMCA ELEVATORI vs SS LAZIO BASKET

* Gara 6 ore 12:30: PADOVA MILLENIUM vs NTS INFORMATICA BASKET RIMINI