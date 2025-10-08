Viaggio al Ttg di Rimini, dove il mondo appare meno ristretto

Una coda infinita di auto sulla circonvallazione, attentamente sorvegliata da numerose pattuglie di Vigili Urbani. Ma anche un mare di gente che scende dal treno alla stazione della Fiera. Un’ottima partenza, quella di questa mattina della nuova edizione del TTG. File per entrare e passare i controlli di sicurezza e la registrazione del biglietto d’ingresso (obbligatorio averlo dopo precedente registrazione telematica). Ed è una fiera per addetti ai lavori: le migliaia di persone presenti sono espositori e buyer nazionali ed internazionali (75 i paesi presenti a questa edizione).

Questo vuole essere un pezzo di colore, di impressioni registrate in tre ore girando fra le migliaia di stand degli espositori in questa prima mattinata di apertura (il TTG chiuderà venerdì 10 ottobre). Non ho numeri da dare, che sono comunque stati resi ampiamente noti nei giorni scorsi dai comunicati stampa di IEG.

All’ingresso principale i visitatori sono accolti dallo stand di Visit Rimini e del Comune di Rimini. E poi nei saloni dietro centinaia di aziende presentano i loro prodotti: informatici, di servizi, di promozione di località e di catene turistiche, di compagnie aeree (due grandi padiglioni di ITA e di Lufthansa), di compagnie di crociera.

Le regioni italiane sono tutte presenti con propri padiglioni, al cui interno sono ospitate centinaia di aziende turistiche che fanno promozione ai loro prodotti (alberghi, catene, musei, circuiti culturali, piccole località). Enormi gli stand della Regione Lazio e Roma, della Toscana e dell’Emilia-Romagna. Tutti questi, passatemi i termini, molto “professionali” e “istituzionali” nel presentare i loro prodotti; molto più vivaci gli stand delle regioni del Sud, della Sicilia, della Puglia, della Campania.

La presenza di tutte le Regioni è accompagnata da un profluvio di carta stampata: brochure di ogni genere, guide tematiche, cartine, libretti. E molte hanno anche piccoli gadget: portachiavi, matite, penne, quadernetti, borse. Se uno volesse fare la raccolta di tutto quanto offerto gli servirebbe perlomeno un carrello della CONAD per trasportarlo. A proposito di quest’ultima ho scoperto questa mattina in Fiera che c’è anche un servizio CONAD per il turismo, chiamato HEY CONAD VIAGGI (www.viaggi.conad.it) che però nei punti vendita riminesi non ho ancora visto attivo.

Molto sobrio e minimale lo stand di ENIT/Ministero del Turismo. Molto piacevole, e gradevole, invece lo stand promozionale del formaggio parmigiano: diverse aziende produttive dalle grandi forme sul tavolo staccavano tanti piccoli assaggi per gli ospiti. Il Press Corner, ovvero il ristoro/bar dei giornalisti debitamente accreditati (e quindi non io che ero un “imbucato”) era molto affollato.

In questa Sezione Italia, di cui finora ho raccontato, c’è anche uno spazio Turismo Nautico che promuove porti, darsene, produttori di barche. Rispetto agli altri padiglioni non era però molto affollato (almeno nei due momenti in cui io vi sono passato). Bello anche gli spazi espositivi della Repubblica di San Marino.

Dal settore Italia si passa ai padiglioni dei paesi esteri, suddivisi grosso modo per continenti: Asia, Africa, America Latina, Europa. Non ho visto rispetto ad altre edizioni padiglioni degli Sati Uniti e dell’Australia: che me li sia persi fra le centinaia di stand? Mancavano anche gli stand della Federazione Russa, della Cina, dell’India e di Israele: quest’ultima giustamente non invitata per gli eccidi dei palestinesi compiuti a Gaza.

Intanto però diciamo alcune cose: il mondo nell’ultimo decennio si è sicuramente ristretto rispetto alla libertà di circolazione e in diversi paesi è meglio non andare; girare per il mondo è diventato caro, in alcuni casi molto caro. Eppure in questi padiglioni esteri, dove la lingua parlata era l’inglese, sembrava di vivere in un mondo friendly, dove l’ospitalità dei turisti non è solo business ma un modo di vivere pacifico e di interscambio di culture.

I padiglioni dell’Estremo Oriente (Giappone, Vietnam, Thailandia) propongono un’infinità di offerte turistiche; altrettanto la Turchia. Molto ricche anche le offerte delle isole: Mauritius, Seychelles, Maldive, Madagascar, Sri Lanka. Grandi padiglioni anche per i paesi dell’America latina: Brasile, Argentina, Colombia. Completamente assenti i paesi caraibici e del Centro-America.

Presenti tutti i paesi europei: in prima fila Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Svezia e Norvegia. Presenti anche quasi tutti i paesi dell’Est Europa (Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Slovenia, Croazia, Albania). Delle ex repubbliche sovietiche presenti solo l’Usbekistan, l’Armenia, la Lituania e la Georgia.

Finora ho raccontato metà degli spazi occupati della Fiera: nell’altra metà c’è InOut, ovvero “Awake to a New Era”. Racconta il depliant promozionale “Hotel, catene alberghiere, architetti, general contractor, campeggi, stabilimenti balneari e aziende di costruzione possono trovare tra i suoi padiglioni le soluzioni più avanzate per l’ospitalità che metta al centro benessere, funzionalità e sostenibilità”. Non è la Fiera dell’attrezzatura alberghiera, qui vi è altro: dagli arredi per i giardini alle piscine, dai prodotti della linea per i bagni alle nuove frontiere dell’informatica e dell’IA, dalle macchine per il wellness alla realizzazione di impianti sportivi per il turismo. Da notare la presenza massiccia di aziende cinesi (credo che sia la prima volta in misura così numerosa).

Le due fiere, TTG e InOUT, tentano di dare strumenti ed informazioni per un turismo che cambia, in un mondo che muta rapidamente. Ritengo che Rimini debba essere orgogliosa di ospitare nei suoi saloni fieristici queste iniziative volte a costruire il futuro in un settore come il turismo per noi, per il nostro Paese, fondamentale per l’economia e la ricchezza dell’Italia.

Dimenticavo: ad inaugurare TTG 2025 c’era la ministra al Turismo Daniela Santanchè. Alle sollecitazioni fatte dall’Assessore regionale al turismo Roberta Frisoni e dal Sindaco Jamil Sadegholvaad di politiche nazionali per il sostegno dell’economia turistica ha risposto con il nulla. Parole vuote a perdere. In perfetta linea con il suo capo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Paolo Zaghini