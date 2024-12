Viale dei Ciliegi 17 di Rimini è la libreria che in Italia ha donato di più per #ioleggoperché

Le tre librerie con il più alto numero di donazioni alle scuole si confermano anche quest’anno Viale dei Ciliegi 17 di Rimini (2.191 libri donati), Potere ai bambini di Varese (2.085 libri donati) e Palazzo Roberti di Bassano del Grappa (1.572). Infine, tra i titoli più amati, richiesti dalle scuole e donati dai cittadini, al primo posto troviamo quest’anno Il ladro di neve, seguito da Il Piccolo Principe, Il ladro di foglie e La cosa più importante. Sono stati quasi 550.000 libri donati dai cittadini per #ioleggoperché e in media un italiano ogni cento in libreria dal 9 al 17 novembre per partecipare al progetto e contribuire a questo risultato. Si è conclusa con un bilancio ancora una volta positivo la nona edizione dell’iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

Quest’anno sono stati donati complessivamente circa 650.000 libri nuovi alle biblioteche scolastiche di tutta Italia, un risultato che si somma agli oltre 3 milioni di volumi raccolti nelle edizioni precedenti. Di questi, 541.793 sono stati donati dai cittadini, a cui se ne aggiungeranno oltre 100.000 dagli editori nella fase finale del progetto. Un successo raggiunto grazie alla partecipazione delle 3.939 librerie aderenti, delle 28.285 scuole e dei 350 asili nido iscritti. L’iniziativa, organizzata da AIE da ormai nove anni, è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

“Con più di 3,7 milioni di libri donati in nove anni, #ioleggoperché rappresenta la forza di un grande gioco di squadra che unisce scuole, cittadini, librai e istituzioni- ha affermato il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta- Il successo di questa edizione, una vera e propria festa del libro e della lettura con un obiettivo comune, conferma quanto il senso di comunità sia il cuore pulsante di questa iniziativa: stiamo lasciando un segno tangibile e duraturo nelle scuole italiane. Ringrazio tutti coloro che ancora una volta hanno contribuito a questo risultato”.

Le donazioni si distribuiscono su tutto il territorio nazionale: Nord Ovest (32%), Nord Est (27%), Centro (21%), Sud (16%) e Isole (4%). Le regioni più generose si confermano Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, seguite da Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Marche, Sicilia. Tra le province svettano Milano, Roma e Torino, subito dopo spicca Napoli, poi Vicenza, Bologna, Brescia, Bergamo, Firenze, Modena e Cuneo. Tra i comuni con il maggior numero di donazioni (dopo Roma, Milano, Torino e Bologna) c’è ancora una volta Napoli, poi Firenze, Parma, Genova, Palermo, Modena e Varese (approfondimenti “Donazioni del pubblico per area geografica e per grado scolastico” e “Libri donati regione per regione”). I dati dimostrano numeri rilevanti per il Sud Italia (in particolare per Napoli e la Campania), area che quest’anno ha beneficiato di un’attenzione speciale: le donazioni in queste regioni hanno registrato un incremento dell’8% rispetto agli anni precedenti, segnando un passo avanti verso una partecipazione sempre più ampia dell’iniziativa anche in questi territori. Sono tutte Secondarie di I grado le tre scuole che hanno ricevuto più donazioni in questa edizione. L’istituto che ha ricevuto il maggior numero di libri è Pirandello-Svevo di Napoli, con un totale di 679 volumi donati. Seguono F. Casorati di Pavia e l’IC B. Pasquini di Massa e Cozzile (PT), a conferma di un’adesione capillare su tutto il territorio nazionale.

