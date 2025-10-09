Il tema del vincolo alberghiero a Rimini torna di attualità dopo le recenti decisioni della giustizia amministrativa hanno annullato l’articolo 59, comma 5, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Rimini.

La norma limitava fortemente la possibilità di cambiare la destinazione d’uso degli alberghi nelle aree turistiche costiere.

Oggi quella restrizione non esiste più, ma manca una nuova disciplina che regoli in modo chiaro quando e come un imprenditore possa chiedere lo svincolo

La situazione giuridica

Con la sentenza numero 143, depositata il 7 Ottobre u.s. la Corte costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal TAR Liguria e ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 2, comma 2, della legge della Regione Liguria numero 1 del 2008, nel testo sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Liguria numero 4 del 2013, nella parte in cui “non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva”.

La norma consentiva ai proprietari di immobili con vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare istanza di svincolo, ma la subordinava a requisiti molto rigidi legati alla “sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato“. Questi includevano, ad esempio, l’oggettiva impossibilità di realizzare interventi di adeguamento per vincoli (monumentali, paesaggistici, ecc.) o la collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei (con molte esclusioni, come le aree costiere entro 300 metri).

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Liguria, chiamato a decidere sul ricorso della River Park Hotel srl contro il Comune di Ameglia per il rigetto di un’istanza di svincolo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il TAR ha contestato la norma nella parte in cui non considerava la sopravvenuta insostenibilità economica dell’attività come condizione sufficiente per la rimozione del vincolo.

La Consulta ha ritenuto la questione fondata, in riferimento agli articoli 3 (Principio di eguaglianza e ragionevolezza) e 41 (Libertà di iniziativa economica) della Costituzione.

In primo luogo, le disposizioni censurate, nel rendere difficilmente praticabile la rimozione del vincolo alberghiero e nel disconoscere la rilevanza della comprovata insostenibilità economica dell’attività d’impresa, attuano un assetto irragionevole. La disciplina regionale rischia di sacrificare la tutela di interessi pubblici preminenti e di compromettere gli obiettivi di potenziamento dell’offerta ricettiva, distogliendo gli operatori dal mercato. Inoltre, le disposizioni in esame sacrificano il nucleo essenziale della libertà d’iniziativa economica privata, impedendo all’imprenditore “di adottare scelte organizzative qualificanti”. Infine, “un vincolo configurato in termini oltremodo restrittivi”, in un sistema che “già appresta i necessari rimedi per arginare un uso improprio della facoltà di svincolo, in contrasto con le finalità d’interesse generale” , vìola il principio di proporzionalità, “che prescrive di privilegiare, tra tutte le misure, quelle idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti”.

In sintesi, la Corte ha sancito che le leggi regionali che disciplinano il vincolo alberghiero devono prevedere espressamente la “comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva“ come condizione sufficiente per consentire la richiesta motivata di svincolo, altrimenti violano gli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Situazione riminese

Ritengo a questo punto d’obbligo una comparazione di tali principi con la situazione riminese in quanto nel corso di quest’anno si sono succedute diverse ed esplicative pronunce del Tar Emilia Romagna e del Consiglio di Stato, passate alquanto in sordina, aventi ad oggetto contenziosi tra Comune di Rimini e proprietari di alberghi, che hanno inciso profondamente sulla disciplina “della destinazione d’uso alberghiera prevista nel vigente R.U.E. “

Il tema della durata dei vincoli di destinazione alberghiera apposti sugli immobili è stato affrontato dalla Corte Costituzionale per la prima volta con la sentenza n. 4 del 28 Gennaio 1981 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 del D.L. 27.06.1967, n. 460 (L. 628/67).

I principi espressi quella sentenza si riassumevano in : 1) legittimità dei vincoli in quanto frutto di esigenza concrete di funzionalizzare a fini sociali gli istituti della “proprietà privata” e della “iniziativa economica privata”. 2) Esigenze che, in ogni caso, sono destinate naturalmente ad affievolirsi in quanto una permanenza troppo lunga, oltre il ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, verrebbe a violare il principio costituzionale di “eguaglianza” e di conseguenza 3) indicazione precisa, puntuale e vincolante al legislatore di disciplinare in tale materia la “rimozione” del vincolo stesso.

Il vincolo alberghiero

Con la legge 17 Maggio 1983, n. 217 (Legge quadro sul turismo) veniva data la possibilità (art. 8, comma 5) di rimuovere il vincolo dando carico alle Regioni (art. 8 comma 6) di procedere alla individuazione delle modalità, con l’espressa previsione che detta rimozione dovesse avvenire “solo su iniziativa del proprietario che comprovasse la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva ……”.

Le successive produzioni legislative statali in materia avevano definitivamente spostato a livello regionale il piano delle attribuzioni senza però, ovviamente, intaccare i principi costituzionali che reggono la materia ed in particolare quello relativo alla temporaneità e alla modificabilità del vincolo di destinazione d’uso alberghiero il quale, lungi dall’ essere una possibilità liberamente valutabile dal legislatore regionale, appartiene alla ragione d’essere della sua istituzione e deve ritenersi a questo intrinseco.

Infatti la Regione Emilia Romagna ha disciplinato la materia con la legge 9 Aprile 1990 n. 28. Già nell’ art. 1) di detta legge si evince la finalità “ costituzionalmente orientata ” di garantire la conservazione delle strutture ricettive “che per capacità o per dislocazione sono in grado di rispondere alle esigenze del mercato” .

All’ art. 2) esplicitamente si parla di “vincolo provvisorio” alla specifica destinazione d’uso (comma 1). Conseguentemente il comma 2 prevede la possibilità di rimuovere detto vincolo provvisorio subordinandola alla dimostrazione della “non convenienza economico-produttiva della gestione della struttura ricettiva”. Il potere autorizzatorio viene posto in capo al Comune (comma 3) il quale può “autorizzare la conseguente modifica della destinazione d’uso degli immobili, nei limiti e con le modalità dei rispettivi strumenti urbanistici”. Da quanto si evince da detto ultimo comma le amministrazioni comunali, nel cui territorio sono ubicate le strutture ricettive indicate dall’ articolo 8 della “Legge Quadro per il turismo e i interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica” (217/1983), devono prevedere all’ interno dei propri strumenti urbanistici la disciplina dei “limiti e delle modalità” per l’esercizio di tale facoltà. I commi 4 e 5 di detto articolo disciplinano rispettivamente: a) modalità differenti per la rimozione per le strutture con più di 40 camere e con meno di 20 camere; b) una speciale disciplina per i comuni costieri in conseguenza dell’eutrofizzazione del 1989.

L’ art. 3) disciplina il “vincolo definitivo” obbligando i Comuni a predisporre varianti ai propri strumenti urbanistici per adeguarli alla disciplina delle strutture ricettive (comma 1) ed in particolare a prevedere la disciplina dei “criteri e delle modalità” per la rimozione del vincolo a tempo indeterminato alla destinazione d’ uso alberghiero (commi 2-4). Al comma 5, infine, stabilisce come criterio guida per la facoltà della rimozione la “dimostrazione del non convenienza economica di gestione dell’azienda ricettiva” rimandando per le modalità al comma 2.

Il Comune di Rimini nel Vecchio Piano Regolatore “Benevolo”, ottemperando al precetto normativo sovraordinato della legge regionale, disciplinava compiutamente all’ art. 22 Bis delle NTA “le modalità di rimozione del vincolo” per le due fasce turistiche che esso prevedeva. In particolare nella fascia 1 ammetteva la trasformazione in residenza a condizione che la struttura alberghiera fosse “inattiva dal 10.09.1996 con comunicazione di cessata attività al 10.09.1999”. Il cambio di destinazione d’ uso doveva in ogni caso rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa sovraordinata.

Nell’ attuale R.U.E. (articoli da 57 a 64 che disciplinano le varie tipologie di AUC T –Articolazione degli ambiti urbani consolidati costieri a marcata caratterizzazione turistica- ), non è presente alcuna norma che disciplini o prenda in considerazione “le modalità di rimozione del vincolo alberghiero” .

Non solo: come accennavo all’ inizio, il Consiglio di Stato con una serie di sentenze speculari di inizio anno (per tutte la n. 1582-2025), ripeto, passate abbastanza in sordina rispetto alla loro portata giuridico-politica, ha rigettato gli appelli proposti contro le sentenze del Tar Emilia Romagna, che hanno annullato-abrogato l’ art. 59 comma 5a del vigente RUE il quale prevedeva che “nelle unità edilizie nelle quali siano presenti i tipi d’ uso e1 o e2, è ammesso esclusivamente il mantenimento dell’ uso in atto, il mutamento tra e1 ed e2 o il loro incremento a riduzione di altri usi presenti” . In buona sostanza, ad oggi, nel Comune di Rimini non esiste più la restrizione che, in area A.U.C. T2 “Ambiti consolidati in ambito costiero a marcata caratterizzazione ricettiva”, limitava fortemente il diritto di proprietà del titolare di un albergo in quanto era solo possibile in tali ambiti il transito tra destinazione a “struttura alberghiera E1” a “funzioni ricettiva extra alberghiera E2” e viceversa.

Questa situazione potrebbe dare adito a conteziosi “robusti” tra cittadini proprietari di alberghi marginali (anti economici) e Comune di Rimini in quanto delle due l’ una: o la situazione odierna, alla luce di detta abrogazione, consente al proprietario di tali strutture di richiedere direttamente senza dimostrare nulla (antieconomicità della gestione) di essere ammesso a tutte quelle destinazioni consentite in A.U.C. T2 e previste dal comma precedente, art. 59.4 (Tipi d’uso ammessi: a1 [solo nella condizione di cui al successivo comma 5, punto c)], a2, b1.1, b1.2, b3.1, b3.2, b4, b6, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, e1, e2, e4 ); o è evidente, nell’ ipotesi che al proprietario sia richiesto, invece, preventivamente “uno svincolo dalla destinazione albergo”, che attualmente esiste un “vulnus” normativo nella strumentazione urbanistica del Comune di Rimini in quanto:

a) la norma sul vincolo alberghiero impeditiva, l’ art. 59, comma 5a, come detto non esiste più in quanto annullata-abrogata; b) non è prevista dall’ attuale RUE nessuna modalità, nessuna disciplina atta a rimuovere il vincolo alberghiero per quelle strutture ricettive che possono dimostrare “la non convenienza economica di gestione dell’azienda” nonostante vi sia una prescrizione di una fonte primaria (L. Reg. E.R. n 28-1998) che imponga ai Comuni costieri di dotarsi di tale disciplina.

Dal momento che ritengo una simile situazione presente e attenzionata dal settore urbanistico del Comune di Rimini, molti dubbi (se non certezze) mi sovvengono in ordine ad una eguale conoscenza (e serietà) del problema da parte di coloro che dovrebbero interagire politicamente con la cittadinanza visto che l’argomento, non certamente secondario per le “corde” edilizie e turistiche della città, non è mai assurto alle cronache del dibattito pubblico, sempre che, per mia negligenza civica, me ne sia perso i contenuti e le conclusioni.

Roberto Biagini