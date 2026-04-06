Vinitaly, la sfida dei bianchi di Romagna: ma a parlare di Rebola riminese ci sarà un’esperta svedese

In questa circostanza vien voglia di rispolverare una delle tanti frasi celebri pronunciate da Giulio Andreotti durante il suo lunghissimo cammino politico e istituzionale: “A pensare male degli altri si fa peccato ma spesso si indovina”.

Il motivo? Dal 12 al 15 aprile prossimi il Consorzio Vini di Romagna sarà presente all’edizione 2026 del Vinitaly di Verona. In altre parole si farà scoccare l’ora degli assi regionali, cioè non solo il Sangiovese bensì i tanti bianchi raccolti sotto il marchio delle “Rocche”.

La nuova energia che attraversa le vigne da Rimini a Imola, sembra aver finalmente innescato una narrazione territoriale più composita. Il Consorzio, infatti, punta a trasformare il Padiglione 1 di Veronafiere (Stand C1-B2) in un avamposto di eccellenza, schierando 21 cantine pronte a dimostrare che la Romagna è un’autentica costellazione di micro-terroir di altissimo profilo.

Il fulcro di tale narrazione è la precisione cartografica. La presentazione della nuova mappa delle Sottozone del Romagna Sangiovese, firmata da Alessandro Masnaghetti, segna infatti un punto di non ritorno scientifico. Masnaghetti, il “mappatore” per eccellenza, ha cristallizzato in un’opera minuziosa le sfumature di suoli e altitudini: uno strumento che permette finalmente a produttori e appassionati di dare un nome e un cognome geologico alla sapidità delle vigne.

Ma se il Sangiovese resta il re, quest’anno si gioca con assoluta decisione la carta “bianchista”. Il lunedì della fiera, 13 aprile, verrà dedicato a una sfida ambiziosa guidata dalla giornalista svedese Åsa Johansson: ovvero puntare i riflettori su Albana, Rebola e Famoso. È un cambio di passo identitario. L’Albana DOCG, prima denominazione garantita in bianco d’Italia, sta vivendo una seconda giovinezza grazie a vinificazioni che ne esaltano la profondità senza tradirne la freschezza, mentre la Rebola riminese si conferma il volto solare e contemporaneo della riviera.

E qua sta la piccola “nota” da commentare: perché la scelta di una, seppur autorevole, giornalista nord europea per raccontare di bianchi che sono l’espressione diretta di una cultura che con la lontana Svezia forse non ha poi così tanti punti di contatto?

Il perché il Consorzio non lo spiega o forse vuole comunque s’intenda che a livello nazionale non esista nessun altro altrettanto esperto da introdurre e descrivere un tema tanto attuale? Åsa Johansson, per chi non lo sapesse, è nata nel 1978 a Stoccolma, ed è arrivata in Toscana nel 2001 per laurearsi in Scienze Politiche. Scrive su vino, cibo e viaggi per testate svedesi e norvegesi. E produce olio di oliva – si noti – in Toscana. E sempre in Toscana ha iniziato il primo podcast sul vino Italiano in Svezia, italienpodden.se

Insomma a “conversare” con eleganza, sapienza e conoscenza estrema dei vini bianchi autoctoni italiani e della Romagna sarà una fine penna svedese-toscana. D’accordo nel dover individuare l’imparzialità dell’esperto – fosse stato romagnolo al 100% qualcuno avrebbe potuto storcere il naso – ma rintracciarlo in un territorio che nei secoli non si è, spesso e volentieri, rivelato amico della Romagna, specie in fatto di vini e turismo, è lecito sentirlo “suonare male” (fermo restando le origini svedesi della dottoressa Johansson, della quale non si può eccepire assolutamente nulla). Vedremo cosa ne uscirà e ascolteremo con molta attenzione, curiosità e invidia i giudizi del post evento. Anche in virtù del fatto che la giornalista – presentata come scandinava – ci auguriamo crei poi un bel podcast in proposito (e forse proprio qui sta la risoluzione del nostro busillis enologico!).

A suggellare questa visione d’insieme a Vinitaly ci sarà pure il progetto Novebolle, la bollicina romagnola che profuma di storia ma parla ai giovani, presente al banco istituzionale per raccontare una tradizione spumantistica nata a fine ottocento e oggi capace di competere sui mercati internazionali per piacevolezza e carattere.

La collettiva romagnola, che vede la partecipazione di nomi storici e realtà emergenti — da Fattoria Nicolucci a San Patrignano, da Tre Monti a Tenuta Casali — non è solo un elenco di espositori, piuttosto il segno di una sinergia ritrovata. La presenza della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini – presidente Nicolò Bianchini (nella foto d’apertura) – conferma che la “squadra Romagna” ha capito l’importanza di muoversi in modo compatto. In un mercato globale che chiede storie autentiche e tracciabili, la Romagna risponde con la scienza della terra e il fascino dei suoi vitigni dimenticati, pronta a stupire i palati più esigenti della platea veronese e mondiale.