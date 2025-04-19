“Viva Riccione”: nuove installazioni per i selfies dei turisti

Il Comune di Riccione ha avviato un’importante operazione di promozione turistica con la sostituzione delle celebri scritte con il nome della città, divenute nel tempo tra i simboli più fotografati e condivisi dai visitatori.

Le nuove installazioni, realizzate con materiali di alta qualità e pensate per resistere nel tempo e alle intemperie, sono già state posizionate in due luoghi simbolo: piazzale Roma, cuore pulsante della città, e sul ponte del porto canale in viale Dante, punto suggestivo tra mare e centro. Entro la fine del mese di aprile arriveranno le nuove scritte iconiche anche in piazzale San Martino e sul Lungomare nord all’altezza del bagno 122.

La novità più visibile? Il nome della città ora è accompagnato dalla parola “Viva”, componendo “Viva Riccione”, lo slogan della nuova campagna promozionale ufficiale della città di Riccione. Le installazioni richiamano anche i colori della campagna, rafforzando il legame tra identità visiva e spirito della località.

Non si tratta solo di arredi urbani: queste scritte sono veri e propri strumenti di marketing virale. Ogni giorno migliaia di turisti si fermano per uno scatto accanto al nome della città, e ogni foto pubblicata sui social – spesso geolocalizzata e accompagnata da hashtag – si trasforma in una potente forma di pubblicità spontanea. Attraverso le condivisioni, Riccione – con questa strategia di user generated content – entra direttamente nei feed di milioni di follower in tutto il mondo, in questo caso senza bisogno di investimenti in campagne a pagamento.

Un’operazione strategica che unisce estetica, identità e comunicazione: Riccione si racconta con stile, attraverso lo sguardo e l’entusiasmo di chi la sceglie. E lo fa con due parole semplici ma cariche di significato: Viva Riccione.

L’operazione si inserisce all’interno di un trittico di strategie di field marketing che vedrà nel mese di maggio l’iconica scritta “Viva Riccione” comparire su un maxi murale da 150 metri quadrati nel cuore di Milano e su un treno Tper completamente brandizzato.