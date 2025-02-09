Volley femminile, San Giovanni in Marignano ha conquistato la Coppa Italia di Serie A2

La Omag-MT San Giovanni in Marignano ha conquistato la Coppa Italia di Serie A2 femminile, superando l’Itas Trentino con un netto 3-0 (25-20, 25-23, 28-26) nella finale disputata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Questo trionfo segna la seconda vittoria nella competizione per la Consolini Volley, dopo il successo ottenuto nel 2018.

Le ragazze allenate da coach Massimo Bellano hanno mostrato grande determinazione e maturità, gestendo con efficacia i momenti critici del match. Anna Piovesan è stata la top scorer dell’incontro con 20 punti, seguita da Serena Ortolani con 18 e Alice Nardo con 14. Da sottolineare anche la prestazione difensiva di Sofia Valoppi, che ha registrato un 83% di ricezioni positive nel secondo set.

Questo successo rafforza la posizione della Omag-MT San Giovanni in Marignano, attualmente al primo posto nella Pool Promozione di Serie A2, avvicinando ulteriormente la squadra al sogno della promozione in Serie A1, che sarebbe un traguardo storico per il club della provincia riminese.

Da San Giovanni erano arrivati in 700 con 1280 auto per sostenere le proprie ragazze punto a punto e festeggiare con loro il trionfo finale.

Omag Mt San Giovanni in Marignano-Itas Trentino 3-0 (25-20 25-23 28-26)

OMAG-MT: Nardo 14, Parini 5, Ortolani 18, Piovesan 20, Consoli 6, Nicolini 1, Valoppi (L), Bagnoli. Non entrate: Sassolini, Ravarini, Monti, Merli, Clemente, Meliffi (L). All. Bellano.

ITAS TRENTINO: Kosareva 12, Marconato 9, Weske 17, Giuliani 3, Molinaro 7, Prandi 1, Fiori (L), Pizzolato 1, Bassi 1, Ristori 1, Batte. Non entrate: Zojzi, Iob, Zeni (L). All. Mazzanti.

ARBITRI: Marconi, Chiriatti.