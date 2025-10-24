Consumo di suolo a Rimini, record negativo: il 12,6% del territorio ormai costruito

L’Emilia-Romagna si conferma ancora una volta la regione italiana con il maggior consumo di suolo annuale. Lo certifica il nuovo rapporto Snpa dell’Ispra riferito ai dati del 2024, che fotografa un quadro in chiaroscuro: da un lato la capacità di recupero, dall’altro una crescita costante di superfici artificiali, capannoni e infrastrutture che continuano a mangiare terreno agricolo e spazi verdi.

Secondo l’Ispra, il maggiore consumo di suolo annuale si registra proprio in Emilia-Romagna, con circa 1.000 ettari di territorio trasformato in aree edificate o impermeabilizzate. Di questi, l’86% è classificato come reversibile, quindi potenzialmente recuperabile in futuro, ma resta comunque un dato che colloca la regione al primo posto in Italia per nuove superfici artificiali. Seguono Lombardia (834 ettari), Puglia (818), Sicilia (799) e Lazio (785). La crescita percentuale, nell’ultimo anno, è stata del +0,50%, inferiore rispetto ai picchi di Sardegna (+0,83%), Abruzzo (+0,59%), Lazio (+0,56%) e Puglia (+0,52%), ma sufficiente a consolidare un primato che dura ormai da diversi anni.

I Comuni italiani con la maggiore crescita di aree artificiali sono Ravenna (84 ettari in più in un solo anno), Venezia (62), Sassari (60) e Roma (57). Una crescita spinta soprattutto dalle nuove aree logistiche, settore in forte espansione: in Emilia-Romagna nel 2024 si contano 107 ettari di nuove superfici destinate a magazzini e trasporti.

Guardando ai dati provinciali, il primato regionale — e uno dei più alti d’Italia — spetta proprio a Rimini, dove il 12,6% del territorio risulta ormai consumato. Seguono Reggio Emilia e Modena (entrambe intorno all’11%) e Ravenna (10,5%). Un dato che pesa, soprattutto in un territorio fragile, segnato da una costa urbanizzata e da un entroterra che continua a perdere suolo agricolo. Il consumo pro capite in Emilia-Romagna è di 453 metri quadrati per abitante, ben sopra la media nazionale di 366. A livello provinciale, il primato del consumo pro capite spetta a Piacenza, con 700 metri quadrati per abitante, ma Rimini resta quella con la densità edilizia più alta in rapporto alla superficie complessiva.

Nel complesso, al 2024 risultano ormai oltre 15 regioni italiane con più del 5% di territorio consumato. In cima alla classifica si trovano Lombardia (12,22%), Veneto (11,86%) e Campania (10,61%). L’Emilia-Romagna si colloca all’8,99%, un valore che la posiziona sopra la media nazionale e la conferma tra le regioni più cementificate del Paese.

Il rapporto dell’Ispra segnala anche un dato positivo: l’alta percentuale di suolo reversibile (l’86% del nuovo consumo), segno che alcune trasformazioni — come i piazzali industriali o le aree di cantiere — potrebbero essere recuperate. Ma resta aperta la questione del ritmo: mille ettari all’anno equivalgono a quasi dieci chilometri quadrati di nuovo cemento ogni dodici mesi.

(San/ Dire) 18:03 24-10-25