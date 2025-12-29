29 dicembre 1808 – A Rimini rimangono solo sei parrocchie, erano 23

Alla fine del 1808 avviene a Rimini una «nuova riduzione delle parrocchie pubblicatasi dal Vescovo il 29 decembre, la quale poi ebbe effetto nel gennaio del 1809».

Così Carlo Tonini, che aggiunge: «Le parrocchie della città furono ristrette a sei. Dalle chiese e dagli oratorii chiusi furono detratte le pitture e ogni altra opera d’arte, delle migliori delle quali impadronissi il Governo. Furono insieme eccitati i parrochi a curare l’iscrizione esatta de’ matrimonii, delle nascite e delle morti nell’ufficio dello Stato civile; e fu cessato il costume della distribuzione delle candele benedette nella solennità della Purificazione di M. Vergine».

Le sei parrocchie supersiti sono: San Giovanni Evangelista (Sant’Agostino), Santa Maria in Trivio (San Francesco, ovvero il Tempio Malatestiano), San Bartolomeo (San Giovanni Battista nell’omonimo Borgo), San Giuliano, Santa Maria dei Servi, San Nicolò.

Sono tutti provvedimenti conseguenti al decreto promulgato fin dall’8 luglio 1805, in esecuzione del Concordato stipulato fra la Santa Sede e il Bonaparte. Ma l’operazione non è semplice e si procede con un certo riguardo; Napoleone ora è imperatore incoronato in Notre-Dame e non si presenta più come nemico della religione.

Fra l’altro, permette che a Rimini il Vescovo Ferretti possa riaprire il Seminario, chiuso nel 1799. E quando nel 1809 la cattedrale viene trasferita da S. Giovanni Evangelista (S. Agostino) al Tempio Malatestiano, l’imperatore dona al Vescovo Ridolfi un nuovo altare in marmo; per la sua salvezza ai giorni nostri si batteranno fra gli altri Vittorio Sgarbi e l’antiquario riminese Maurizio Balena .

Quanto alle “pitture” che furono “detratte”, è vero che molte divennero pubblica proprietà del Demanio, ma solo tre lasciarono Rimini: la “Sant’Eufemia” di Donato Creti (proveniente dall’omonimo monastero soppresso), la “Deposizione” del Cotignola (proveniente dall’oratorio di Santa Maria in Acumine, la “Madonna della Gomma” in Corso d’Augusto) e il “San Giacomo in gloria” di Simone Cantarini (proveniente dall’oratorio dei SS. Giacomo e Filippo in via Cairoli, anch’esso soppresso).

Come scrive il Ponte (“Il miracolo dell’Epifania”, 29 luglio 2012): «Una volta accatastati nell’ex convento milanese della Passione, questi dipinti presero direzioni opposte: l’opera di Donato Creti finì ad abbellire i muri della chiesa parrocchiale di Osnago (in Lombardia), la mal ridotta tavola raffigurante la deposizione del Cristo rimase per molti anni nei depositi di Brera fino a quando, per merito di Corrado Ricci, fu restaurata e trasportata su tela ed esposta nella pinacoteca. Infine la bella tela del marchigiano Cantarini era destinata alla Reale Galleria milanese, ma, fortunatamente, dopo la sconfitta di Napoleone, nel 1816, fu restituita alla nostra città e a tutt’oggi è esposta al secondo piano dei Musei Comunali».

Prima delle soppressioni napoleoniche, Rimini era suddivisa in ben 23 parrocchie. Possiamo individuarle nella tavola sottostamte (da “Le città nella storia d’Italia- Rimini” di Grazia Gobbi e Paolo Sica, Laterza 1982), dove le parrocchie (con le loro pertinenze evidenziate graficamente) sono indicate con numero bianco in campo nero (il cerchio nero indica quelle soppresse); i quadrati indicano monasteri e conventi; il triangolino, le Confraternite con chiesa propria; gli Oratori con cerchietto nero.

Un elenco tuttavia incompleto, che non cita per esempio la seicentesca Madonna della Scala, S. Giuseppe al Porto, l’oratorio della Madonna del Paradiso (divenuto Battistero con il trasferimento della cattedrale del 1809, trovandosi presso l’abside del Tempio Malatestiano), la cappellina del Crocifisso sotto il portico del Comune, l’oratorio di S. Mauro nel Borgo S. Giuliano; tutte entro le mura della città o nei borghi; o il minuscolo e venerato oratorio della Madonna della Polverara appena fuori Porta S. Andrea. E non vengono considerati i luoghi di culto suburbani come quelli di Covignano (la grande abbazia di S. Maria Annunziata di Scolca, il convento dei Gerolomini svettante sul colle del Paradiso, quello francescano della Madonna delle Grazie, le chiese parrocchiali di S. Fortunato vecchio, S. Martino in XX, Santa Cristina, S. Lorenzo in Monte, la Chiesa del Crocifisso, solo per citarne alcuni), o S. Lazzaro del “Terzo” a servizio del lazzaretto (a Miramare), la chiesa di S. Giovenale (a Viserba monte), l’antica pieve di Santa Giustina, S. Martino in Riparotta, le altre vetuste pievi di San Martino di Bordonchio, S. Innocenza a Monte Tauro, la chiesa rurale di S. Salvatore e tante altre.

Erano parrocchie (le ultime 3 fra parentesi furono creare in occasione della soppressione):

nella mappa, numero bianco in campo nero (il cerchio nero indica quelle soppresse)

S . Maria al Mare S. Maria in Corte S. Tommaso S. Vitale S. Cataldo S. Croce S. Michele in Foro S. Giorgio in Foro S. Innocenza S. Maria in Trivio SS. Simone e Giuda S. Bartolo S. Agnese S. Colomba (Cattedrale) S. Maria in Agumine S. Gregorio SS. Giovanni e Paolo S. Giovanni Evangelista (S.Agostino) S. Martino ad Carceres S.Giuliano in Borgo S. Giovanni Battista in Borgo SS. Crocefisso in Borgo S. Maria della Neve (S. Maria dei Servi) (S. Nicolò) (S. Bartolomeo)

Ciascuna comprendeva una miriade di monasteri, abbazie e oratori, spesso appartenenti a Confraternite: a fine ‘700 c’era in tutto una sessantina di edifici religiosi solo entro la cerchia delle mura e nei Borghi. Senza contare quelli già scomparsi da secoli o sconsacrati, come la chiesa dei SS. Andrea Donato e Giustina che diede il nome alla Porta e al Borgo; quella, anch’essa antichissima, di S. Silvestro nell’odierna piazza Cavour demolita a metà ‘500; S. Maria in Torre muro, eretta sui resti dimenticati dell’Anfiteatro e poi inglobata dal convento dei Cappuccini; l’oratorio di S. Biagio (o Biagino) a Montecavallo; la Cella dei Cruciferi che diede il nome alle Celle.

Alcune parrocchie erano minuscole e comprendevano praticamente un solo isolato o perfino meno: la più piccola, S. Maria della Neve, nel 1786 aveva una sola casa, con 9 famiglie e 72 anime; a S. Giorgio in Foro non apparteneva per intero neppure tutto l’isolato in cui sorgeva, quello della Torre dell’Orologio in piazza tre Martiri.

All’opposto, la più estesa entro le mura era la parrocchia di S. Bartolo e nonostante la chiesa fosse assai piccola (sorgeva presso l’Arco d’Augusto all’angolo con Via S. Chiara) comprendeva ben 413 edifici, 690 famiglie, 2231 anime; un territorio tanto vasto derivava dal lontano passato alto-medievale, quando tutta la parte sud orientale di Rimini era rimasta spopolata e grandi estensioni di terreno abbandonato erano state poi occupate da monasteri. Le altre grandi parrocchie erano quelle dei Borghi o che, come S. Maria al Mare, vi avevano appartenuto prima di essere inglobate in nuove cerchie di mura: 361 edifici e 1992 anime per la chiesa che arrivava a servire tutto il Borgo Marina, poiché gli altri luoghi sacri o erano chiese conventuali (come San Nicolò, dei frati Celestini) o piccoli oratori (S.Antonio al porto, S. Antonio abate). S. Giuliano aveva giurisdizione sulle 294 case (quasi tutte di proprietà dell’omonima abbazia) e 1340 anime di tutto il Borgo; S. Giovanni Battista, all’estremità opposta, comprendeva 205 edifici e 739 anime.

Dal censimento dei danni del terremoto del 1786 redatto dal Valadier, sappiamo che Rimini aveva allora poco più di 12 mila abitanti, 570 dei quali erano religiosi distribuiti in 14 conventi, 3 ospizi di frati, 7 monasteri di monache, 3 “conservatorii” e 14 case di vedove.

Monasteri e conventi erano:

nella mappa, quadrato

Cassinesi di S. Giuliano Celestini di S. Nicolò Serviti Monache del Cuor di Gesù Domenicani Celibate di S. Cecilia Agostiniani Canonichesse Lateranensi di S. Sebastiano Monache degli Angeli Teatini Conventuali di S. Francesco Paolotti Monache di S. Eufemia Zoccolanti di S. Bernardino Cappuccini Canonici Lateranensi di S. Marino (S. Rita) Monache di S. Matteo Monache di S. Chiara Carmelitani Cistercensi (S. Gaudenzo) Francescani della Colonnella

Le Confraternite che avevano chiese proprie erano:

nella mappa, triangolo

S. Caterina SS. Marco e Sebastiano S. Filippo Neri “dell’Aspettazione” B. Vergine del Suffragio S. Giacomo S. Rocco S. Girolamo S. Omobono S. Nicola da Tolentino S. Antonio in Piazza S. Giuseppe S. Croce

C’erano poi gli oratori, alcuni dei quali (S. Stefano, S. Gregorio fuori le mura) erano stati chiese e monasteri ai tempi della loro antichissima fondazione:

nella mappa, cerchietto nero

S. Antonio da Padova S. Antonio Abate SS. Rosario S. Francesco Saverio B. Vergine del Giglio S. Barbara in Fortezza la Colonnellina S. Stefano S. Michele S. Spirito S. Gregorio

Grande quanto una chiesa, l’oratorio di S. Francesco Saverio (per i riminesi, il Suffragio) era annesso al grande Collegio dei Gesuiti, poi divenuto Ospedale cittadino e oggi Museo della Città.

Dopo la caduta di Napoleone, la restaurazione pontificia lasciò le cose come stavano. Impossibilitata a ripristinare il regime delle decime e gli anacronistici privilegi ormai invisi a tutti, non c’erano più i mezzi per sostenere questo mastodontico apparato. Ed è a partire da allora che gran parte di questi edifici scomparve a iniziare dalla ex cattedrale di Santa Colomba e il monastero di San Gaudenzo primo luogo cristiano della città: venduti a privati e adibiti ad abitazioni e magazzini, ma per lo più demoliti per recuperare materiale edilizio e per costruire abitazioni al loro posto; saranno meno quelli cancellati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, come S.Girolamo, la Madonna del Paradiso, S.Giuseppe al porto, SS. Giovanni e Paolo, il convento di San Francesco che era divenuto museo civico, mentre S. Agnese e S. Nicolò verranno in qualche modo ricostruiti.

(nell’immagine di apertura, Papa Pio VII firma il Concordato del 1805)